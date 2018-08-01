打造第二个防弹少年团？CJ E&M × Big Hit 将成立合作公司！
KPOP 2018年8月1日 星期三08:30 施乃琪
韩国娱乐龙头越来越明白携手创造双赢局面的重要性，继不久前七大公司联手成立 MCPA 后，如今更传出 CJ E&M 要和 Big Hit Entertainment 成立合作公司！
在 7 月的最后一天传出消息，指 CJ E&M 和防弹少年团所属经纪公司 Big Hit Entertainment 决定携手创办公司。对此 CJ E&M 表示：「双方就成立合作公司这点已经达成共识，不过目前还有许多不确定的部分，也必须完成许多手续。」
包括《Produce 101》、《Show Me The Money》⋯⋯等热门系列综艺都是 CJ E&M 的作品，而一手将防弹少年团从小公司推上世界舞台的 Big HIt Entertainment 更拥有毋庸置疑的训练、创作和企划行销能力，双方会如何合作自然备受期待！
据传这间合作公司将叫做 ‘Belief”，CJ E&M 和 Big Hit 分别持股的比例为 51% 和 49%（也有新闻指是 52% 和 48%），并预定在本月正式成立，就让我们拭目以待罗！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
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