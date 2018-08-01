SUJU東海分享與CNBLUE敏赫合照：親愛的弟弟一定要保重身體、健健康康的！
明星 2018年8月1日 星期三10:30 JiaJia
CNBLUE敏赫於昨日（31日）入伍，與他親近的Super Junior東海，在個人SNS分享合照，並祝福敏赫一切順利。兩位哥哥的感情真的很好啊！還記得那些年，東海和敏赫一起合過的照嗎？（笑）
CNBLUE敏赫於昨日正式入伍，並在個人SNS公開短髮造型。敏赫親近的哥哥Super Junior東海，也於貼文留言：「愛你」。
東海也在自己的SNS分享與敏赫的合照，並留言：「親愛的弟弟敏赫，要順順利利的哦！很抱歉，沒能送你這一程。一定要保重身體，健健康康的。」照片中，兩人一起對著鏡頭敬禮。（註：東海剛於日本大阪結束「SMTOWN LIVE 2018 IN OSAKA」行程，推測合照為敏赫入伍前所拍）
東海與敏赫曾一起出演SBS電視劇《沒關係，爸爸的女兒》。
兩人時常在SNS分享合照，見證他們暖暖的友情。
敏赫還曾經在KTR說過，他到SUJU的宿舍拜訪的時候，東海還會做飯給他吃。當時還是DJ的晟敏及厲旭不可置信地問：「他做飯給你吃？！」因為東海從來沒有做過飯給晟敏、厲旭吃過（大笑）。敏赫還說，原來自己不該說出來的…（超可愛XD）
想必東海很珍惜敏赫這位弟弟～就像東海說的，希望敏赫能健健康康、順順利利，回到粉絲們身邊！
（圖片來源：東海、敏赫SNS）
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