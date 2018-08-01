SUJU东海分享与CNBLUE敏赫合照：亲爱的弟弟一定要保重身体、健健康康的！
明星 2018年8月1日 星期三10:30 JiaJia
CNBLUE敏赫於昨日（31日）入伍，与他亲近的Super Junior东海，在个人SNS分享合照，并祝福敏赫一切顺利。两位哥哥的感情真的很好啊！还记得那些年，东海和敏赫一起合过的照吗？（笑）
CNBLUE敏赫於昨日正式入伍，并在个人SNS公开短发造型。敏赫亲近的哥哥Super Junior东海，也於贴文留言：「爱你」。
东海也在自己的SNS分享与敏赫的合照，并留言：「亲爱的弟弟敏赫，要顺顺利利的哦！很抱歉，没能送你这一程。一定要保重身体，健健康康的。」照片中，两人一起对著镜头敬礼。（注：东海刚於日本大阪结束「SMTOWN LIVE 2018 IN OSAKA」行程，推测合照为敏赫入伍前所拍）
东海与敏赫曾一起出演SBS电视剧《没关系，爸爸的女儿》。
两人时常在SNS分享合照，见证他们暖暖的友情。
敏赫还曾经在KTR说过，他到SUJU的宿舍拜访的时候，东海还会做饭给他吃。当时还是DJ的晟敏及厉旭不可置信地问：「他做饭给你吃？！」因为东海从来没有做过饭给晟敏、厉旭吃过（大笑）。敏赫还说，原来自己不该说出来的…（超可爱XD）
想必东海很珍惜敏赫这位弟弟～就像东海说的，希望敏赫能健健康康、顺顺利利，回到粉丝们身边！
（图片来源：东海、敏赫SNS）
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