夏天都可以來一碗：推薦幾間首爾人蔘雞店！

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最近不只韓國，整個亞洲像是日本、台灣，大陸等地區都超過30多度，是近年來最熱的夏天。而在這麼熱的這幾天，韓國人去卻不是冰品店，而是人蔘雞餐廳。韓國人在夏天一般都會吃人蔘雞補補身，而今天小編就要介紹首爾好吃的蔘雞湯！

＊土俗村

相信很多朋友都已經去過或是知道土俗村，它是一家很傳統的人蔘雞餐廳，不僅是蔘雞湯還是韓屋式建築，都充滿了韓國風味，就連韓國前總統盧武鉉也曾是這裡的座上客呢～不過有時侯因為很多旅客，要等上好幾個小時呢，想去的朋友要注意喔。



（圖：IG@miny9697）



（圖：IG@unibreeze）

營業時間：10:00～22:00

地址：5 Jahamun-ro 5-gil, Sajik-dong, Jongno-gu, Seoul (景福宮站 2號出口，步行約5分鐘)



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＊高峰參雞湯

高峰蔘雞湯另一家在明洞很有名的蔘雞湯店，它曾在2017年得過米芝蓮，也是小編個人覺得非常好吃的一家店呢～雖然這家店位置於觀光地明洞，但店內的顧客大多都是本地人，這就證明他們的蔘雞湯很地道，有很多韓國人都遠道來吃呢～



（圖：KSD）



（圖：KSD）

營業時間：10:00～22:00

地址：21 Myeongdong 7-gil, Euljiro 2(i)-ga, Jung-gu, Seoul (乙之路入口 5號出口 ，步行約2分鐘)



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＊湖水參雞湯

湖水蔘雞湯是在永登浦區的一家老店，他們的蔘雞湯和外面的有很不同，湯底特別加入芝麻熬製，比其他家的蔘雞湯要綿，就像白粥一樣。推薦喜歡綿綿的湯底的朋友來這家，不過要注意的是，這家在午飯和晚飯時間也是要排隊的，最好避開繁忙時段喔～



（圖：IG@eungyuri）



（圖：IG@do.eat.ate.eaten）

營業時間：11:00～21:00

地址：342-134 Singil 5(o)-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul (7號線新豐站， 步行15分鐘)



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＊江源庭

最後一家是位於龍山區的江源庭，這也是一家老店，曾經上過週三美食會等節目，而和土俗村一樣都是韓屋建築，別具韓式風味。如果等不了好幾個小時的土俗村，走遠一點來到龍山區，一樣可以吃到蔘雞湯喔。不過要注意，他們有中間14：30～17:30的休息時間，要看清楚時間再去喔！



（圖：IG@kchanghwan）



（圖：IG@kchanghwan）

營業時間： 11:30–14:30 ，17:30–20:30

地址：13-10 Wonhyo-ro 89-gil, Wonhyoro 1(il)-ga, Yongsan-gu, Seoul （南營站1號出口，步行約15分鐘）



封圖：IG@food.records

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