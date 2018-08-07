夏天都可以来一碗：推荐几间首尔人蔘鸡店！

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最近不只韩国，整个亚洲像是日本、台湾，大陆等地区都超过30多度，是近年来最热的夏天。而在这么热的这几天，韩国人去却不是冰品店，而是人蔘鸡餐厅。韩国人在夏天一般都会吃人蔘鸡补补身，而今天小编就要介绍首尔好吃的蔘鸡汤！

＊土俗村

相信很多朋友都已经去过或是知道土俗村，它是一家很传统的人蔘鸡餐厅，不仅是蔘鸡汤还是韩屋式建筑，都充满了韩国风味，就连韩国前总统卢武铉也曾是这里的座上客呢～不过有时侯因为很多旅客，要等上好几个小时呢，想去的朋友要注意喔。



（图：IG@miny9697）



（图：IG@unibreeze）

营业时间：10:00～22:00

地址：5 Jahamun-ro 5-gil, Sajik-dong, Jongno-gu, Seoul (景福宫站 2号出口，步行约5分钟)



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＊高峰参鸡汤

高峰蔘鸡汤另一家在明洞很有名的蔘鸡汤店，它曾在2017年得过米芝莲，也是小编个人觉得非常好吃的一家店呢～虽然这家店位置於观光地明洞，但店内的顾客大多都是本地人，这就证明他们的蔘鸡汤很地道，有很多韩国人都远道来吃呢～



（图：KSD）



（图：KSD）

营业时间：10:00～22:00

地址：21 Myeongdong 7-gil, Euljiro 2(i)-ga, Jung-gu, Seoul (乙之路入口 5号出口 ，步行约2分钟)



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＊湖水参鸡汤

湖水蔘鸡汤是在永登浦区的一家老店，他们的蔘鸡汤和外面的有很不同，汤底特别加入芝麻熬制，比其他家的蔘鸡汤要绵，就像白粥一样。推荐喜欢绵绵的汤底的朋友来这家，不过要注意的是，这家在午饭和晚饭时间也是要排队的，最好避开繁忙时段喔～



（图：IG@eungyuri）



（图：IG@do.eat.ate.eaten）

营业时间：11:00～21:00

地址：342-134 Singil 5(o)-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul (7号线新丰站， 步行15分钟)



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＊江源庭

最后一家是位於龙山区的江源庭，这也是一家老店，曾经上过周三美食会等节目，而和土俗村一样都是韩屋建筑，别具韩式风味。如果等不了好几个小时的土俗村，走远一点来到龙山区，一样可以吃到蔘鸡汤喔。不过要注意，他们有中间14：30～17:30的休息时间，要看清楚时间再去喔！



（图：IG@kchanghwan）



（图：IG@kchanghwan）

营业时间： 11:30–14:30 ，17:30–20:30

地址：13-10 Wonhyo-ro 89-gil, Wonhyoro 1(il)-ga, Yongsan-gu, Seoul （南营站1号出口，步行约15分钟）



封图：IG@food.records

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