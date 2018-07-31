【有片】放開那個男生！南柱赫菲律賓代言見面會 與粉絲合影被上下其手 場面失控

7月29日模特兒出身的演員南柱赫以及Dara因品牌代言活動而來到菲律賓，與眾多粉絲們同樂，官方臉書也大方直播分享現場狀況，但看到最後幾分鐘，簡直讓人傻眼，看著南朋友無辜的眼神以及無處可逃的樣子，即使不是他的粉絲也想為他打抱不平。
當日吸引了許多粉絲來到現場，看得出來場面相當熱鬧，南柱赫與Dara也一如預期中的亮麗登場，舞台屬於長條形延伸，甚至還能讓南柱赫與Dara隨時來一場走秀的演出。南柱赫與Dara也相當認真地與現場粉絲一一近距離互動，活動中還要求南柱赫重現《舉重妖精金福珠》片段，把粉絲當成生氣的女友，南柱赫一邊拉著手一邊送上深情擁抱，粉絲福利已是相當到位，非常親民沒有架子。Dara則是與粉絲們互動，選出其中姿勢最為妖嬌的粉絲。接下來兩人還玩投籃機等等，現場氣氛high到不行。
接著問題來了，最後一個環節是讓幸運粉絲能夠上台與兩位明星合影，一組有10位粉絲可上台，從影片的1小時30分鐘開始，陸續進行粉絲福利合照，一開始第一組感覺滿守規矩沒有推擠，南柱赫與Dara也能並肩站在一起，但拍了一下子後南柱赫突然往後退，粉絲卻上前將他包圍，此時工作人員花了點時間把場地清空。
第二組粉絲已經迫不及待而來，雖乖乖拍完照但已經有人黏著南柱赫的手臂……
第三組看來也沒有推擠，但一位女粉絲竟在離開前偷親了Dara的臉頰……
第四組粉絲一上台還沒就定位先從背後拉著南柱赫的雙臂，接下來再把Dara擠開，自己搶站在兩人的中間。
此時的南柱赫在粉絲離開舞台時已經摸著自己的胸口喘了口大氣，沒想到第五組粉絲立刻衝上來環抱他……一旁的Dara也開始面露尷尬。這組更有男粉絲也上前摸了摸南柱赫。
接下來有粉絲一衝上來就討抱抱，南柱赫也順勢回應，但有被工作人員直接拉開。
眼見場面越來越失控，南柱赫的笑容也越來越僵，此時在考驗著藝人的高EQ，但粉絲們拍完照也不願意下台，甚至開始推擠把南柱赫推開到離開原本的位置很遠。也不難看到此時南柱赫已經開始摸摸自己的手臂，有可能因推擠或情況太亂已經有點令他不舒服。但因為台下還有許多粉絲，南柱赫也硬是掛著微笑。
粉絲們接下來為了搶到南柱赫身旁的寶位，竟全部都向他衝過來，甚至撞到他令他嚇一跳，還有人先是揪著南柱赫的衣袖，後來又伸手抱著他的腰，或是有人拉著他的手臂死也不放，每一次南柱赫退開時都習慣摸摸手臂內側，也許造成有不少的拉扯小傷，Dara也被擠到旁邊。
偶像真的難為，除了每天注意飲食身材管理之外，滿滿的行程中還得遇到這樣的局面，也許該開心的是他的人氣真的很高，但面對這些不太禮貌的行為又該如何自處？大家不難發現南柱赫在最後幾組眼神東張西望像是在求助，工作人員似乎也管不住激動的粉絲，這時平常強硬的韓方又到哪去了？偶像也是人，但卻像是個裝飾品被大家拉拉扯扯上下其手，真的相當不妥也令人心疼。
放上當天的實況影片全紀錄，請大家點影片看真相。
圖片/影片：PenshoppeFanCon 臉書與截圖
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