【有片】放开那个男生！南柱赫菲律宾代言见面会 与粉丝合影被上下其手 场面失控

7月29日模特儿出身的演员南柱赫以及Dara因品牌代言活动而来到菲律宾，与众多粉丝们同乐，官方脸书也大方直播分享现场状况，但看到最后几分钟，简直让人傻眼，看著南朋友无辜的眼神以及无处可逃的样子，即使不是他的粉丝也想为他打抱不平。
当日吸引了许多粉丝来到现场，看得出来场面相当热闹，南柱赫与Dara也一如预期中的亮丽登场，舞台属於长条形延伸，甚至还能让南柱赫与Dara随时来一场走秀的演出。南柱赫与Dara也相当认真地与现场粉丝一一近距离互动，活动中还要求南柱赫重现《举重妖精金福珠》片段，把粉丝当成生气的女友，南柱赫一边拉著手一边送上深情拥抱，粉丝福利已是相当到位，非常亲民没有架子。Dara则是与粉丝们互动，选出其中姿势最为妖娇的粉丝。接下来两人还玩投篮机等等，现场气氛high到不行。
接著问题来了，最后一个环节是让幸运粉丝能够上台与两位明星合影，一组有10位粉丝可上台，从影片的1小时30分钟开始，陆续进行粉丝福利合照，一开始第一组感觉满守规矩没有推挤，南柱赫与Dara也能并肩站在一起，但拍了一下子后南柱赫突然往后退，粉丝却上前将他包围，此时工作人员花了点时间把场地清空。
第二组粉丝已经迫不及待而来，虽乖乖拍完照但已经有人黏著南柱赫的手臂……
第三组看来也没有推挤，但一位女粉丝竟在离开前偷亲了Dara的脸颊……
第四组粉丝一上台还没就定位先从背后拉著南柱赫的双臂，接下来再把Dara挤开，自己抢站在两人的中间。
此时的南柱赫在粉丝离开舞台时已经摸著自己的胸口喘了口大气，没想到第五组粉丝立刻冲上来环抱他……一旁的Dara也开始面露尴尬。这组更有男粉丝也上前摸了摸南柱赫。
接下来有粉丝一冲上来就讨抱抱，南柱赫也顺势回应，但有被工作人员直接拉开。
眼见场面越来越失控，南柱赫的笑容也越来越僵，此时在考验著艺人的高EQ，但粉丝们拍完照也不愿意下台，甚至开始推挤把南柱赫推开到离开原本的位置很远。也不难看到此时南柱赫已经开始摸摸自己的手臂，有可能因推挤或情况太乱已经有点令他不舒服。但因为台下还有许多粉丝，南柱赫也硬是挂著微笑。
粉丝们接下来为了抢到南柱赫身旁的宝位，竟全部都向他冲过来，甚至撞到他令他吓一跳，还有人先是揪著南柱赫的衣袖，后来又伸手抱著他的腰，或是有人拉著他的手臂死也不放，每一次南柱赫退开时都习惯摸摸手臂内侧，也许造成有不少的拉扯小伤，Dara也被挤到旁边。
偶像真的难为，除了每天注意饮食身材管理之外，满满的行程中还得遇到这样的局面，也许该开心的是他的人气真的很高，但面对这些不太礼貌的行为又该如何自处？大家不难发现南柱赫在最后几组眼神东张西望像是在求助，工作人员似乎也管不住激动的粉丝，这时平常强硬的韩方又到哪去了？偶像也是人，但却像是个装饰品被大家拉拉扯扯上下其手，真的相当不妥也令人心疼。
放上当天的实况影片全纪录，请大家点影片看真相。
图片/影片：PenshoppeFanCon 脸书与截图
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