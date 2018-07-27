勝利新專輯副主打歌MV公開 各個晚輩團也來為他加油了！
KPOP 2018年7月27日 星期五09:47 Sani
勝利這首《WHERE R U FROM》的MV真的好有趣！ 不愧是B級感性爆發！ 晚輩們的加油打氣也非常暖啦~~
勝利7月20日發行首張solo正規專輯《The Great Seungri》，真的9首歌全都好聽！ 昨天發佈預告稱將在今日公開副主打歌《WHERE R U FROM》的MV，海報裡還神秘兮兮地寫著「警告！ 絕對不要期待」，但這金光閃閃的背景明明就在說「看我看我」XD：
沒想到MV裡居然有「特朗普」和「金正恩」登場！勝利還拿著YG的招牌登上圓桌會議~以及那根謎之竹子，是因為勝利的外號「熊貓」嗎XDD勝利和宋旻浩合作的這支B級感性歌曲真的超有趣啊：
此外，勝利還在IG上公開了同期宣傳新歌的晚輩團們給他加油打氣的認證照，包括TWICE、Apink、gu9dan、GRIEND、SEVENTEEN、樂童音樂家的秀賢等等，果然是人脈超廣的勝茨比：
勝利新專輯大發吧！！
（圖源：《WHERE R U FROM》MV截圖，勝利IG）
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