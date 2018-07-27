胜利新专辑副主打歌MV公开 各个晚辈团也来为他加油了！
KPOP 2018年7月27日 星期五09:47 Sani
胜利这首《WHERE R U FROM》的MV真的好有趣！ 不愧是B级感性爆发！ 晚辈们的加油打气也非常暖啦~~
胜利7月20日发行首张solo正规专辑《The Great Seungri》，真的9首歌全都好听！ 昨天发布预告称将在今日公开副主打歌《WHERE R U FROM》的MV，海报里还神秘兮兮地写著「警告！ 绝对不要期待」，但这金光闪闪的背景明明就在说「看我看我」XD：
没想到MV里居然有「特朗普」和「金正恩」登场！胜利还拿著YG的招牌登上圆桌会议~以及那根谜之竹子，是因为胜利的外号「熊猫」吗XDD胜利和宋旻浩合作的这支B级感性歌曲真的超有趣啊：
此外，胜利还在IG上公开了同期宣传新歌的晚辈团们给他加油打气的认证照，包括TWICE、Apink、gu9dan、GRIEND、SEVENTEEN、乐童音乐家的秀贤等等，果然是人脉超广的胜茨比：
胜利新专辑大发吧！！
（图源：《WHERE R U FROM》MV截图，胜利IG）
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