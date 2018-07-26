《金秘書為何那樣》朴敘俊的「自彈自唱」實在是太帥～太讓人感動了～！
韓劇 2018年7月26日 星期四14:45 MiJimin
（雷）副會長的完美真的無極限，李英俊（朴敘俊 飾）唱得那首歌，可以說是經典中的經典名曲啊～～～！小編也莫名被感動了…TAT。（官方文字預告中金微笑準備了特級禮物？你覺得會是什麼呢？？？）
tvN熱門水木劇《金秘書為何那樣》昨晚播出的第15集中，李英俊為了給金微笑（朴敏英 飾）來一場浪漫的求婚，那性感的大腦真的是苦惱到不行，幸好哥哥李成延（李泰煥 飾）一句話點醒他，讓他回想金微笑真正想要的、喜歡的是什麼。
於是，李英俊親手準備了浪漫的燭光步道、買了她小時候最喜歡的糖，放在門口迎接她，在紙上寫下了甜蜜的話語，沒有鋪張也不浮誇，為金微笑自彈自唱，帶來了一首情歌。
▼朴敘俊的歌聲真的很好聽，給人很舒服的感覺～！
而這首歌是創作歌手柳在夏（유재하）的《你在我懷裡》（그대 내 품에），翻唱他歌曲的人也非常多，在1987那一年因交通事故去世。
＊此段歌詞＊
「數著星星的夜晚，聽見了妳的聲音
四散著雪白色的花粉
我想坐在名為妳的花朵上
望著夜空時，我感受到了妳的氣息
想乘著悠悠飄盪的獨木舟
停留在名為妳的湖
萬一妳離開我身邊
我會追隨到底 直到最後 我的愛
你在我懷裡 閉上眼睛
你在我懷裡 共享愛的夢」
今晚也將迎來《金秘書》第16集大結局，最後一集將會是兩位主角共結連理，準備婚事的過程，李英俊總是期待著婚禮，但金微笑卻仍把工作放在首位，讓李英俊相當失落，不過，金微笑也準備了一個「特級禮物」給他，（小編心想）難道是…小寶寶嗎？？？
▼第16集預告：
PS：附上原曲柳在夏《你在我懷裡》
（截圖自：tvN DRAMA）
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