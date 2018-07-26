《金秘书为何那样》朴叙俊的「自弹自唱」实在是太帅～太让人感动了～！
韩剧 2018年7月26日 星期四14:45 MiJimin
（雷）副会长的完美真的无极限，李英俊（朴叙俊 饰）唱得那首歌，可以说是经典中的经典名曲啊～～～！小编也莫名被感动了…TAT。（官方文字预告中金微笑准备了特级礼物？你觉得会是什么呢？？？）
tvN热门水木剧《金秘书为何那样》昨晚播出的第15集中，李英俊为了给金微笑（朴敏英 饰）来一场浪漫的求婚，那性感的大脑真的是苦恼到不行，幸好哥哥李成延（李泰焕 饰）一句话点醒他，让他回想金微笑真正想要的、喜欢的是什么。
於是，李英俊亲手准备了浪漫的烛光步道、买了她小时候最喜欢的糖，放在门口迎接她，在纸上写下了甜蜜的话语，没有铺张也不浮夸，为金微笑自弹自唱，带来了一首情歌。
▼朴叙俊的歌声真的很好听，给人很舒服的感觉～！
而这首歌是创作歌手柳在夏（유재하）的《你在我怀里》（그대 내 품에），翻唱他歌曲的人也非常多，在1987那一年因交通事故去世。
＊此段歌词＊
「数著星星的夜晚，听见了你的声音
四散著雪白色的花粉
我想坐在名为你的花朵上
望著夜空时，我感受到了你的气息
想乘著悠悠飘荡的独木舟
停留在名为你的湖
万一你离开我身边
我会追随到底 直到最后 我的爱
你在我怀里 闭上眼睛
你在我怀里 共享爱的梦」
今晚也将迎来《金秘书》第16集大结局，最后一集将会是两位主角共结连理，准备婚事的过程，李英俊总是期待著婚礼，但金微笑却仍把工作放在首位，让李英俊相当失落，不过，金微笑也准备了一个「特级礼物」给他，（小编心想）难道是…小宝宝吗？？？
▼第16集预告：
PS：附上原曲柳在夏《你在我怀里》
（截图自：tvN DRAMA）
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