《金秘书为何那样》朴叙俊的「自弹自唱」实在是太帅～太让人感动了～！

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（雷）副会长的完美真的无极限，李英俊（朴叙俊 饰）唱得那首歌，可以说是经典中的经典名曲啊～～～！小编也莫名被感动了…TAT。（官方文字预告中金微笑准备了特级礼物？你觉得会是什么呢？？？）

tvN热门水木剧《金秘书为何那样》昨晚播出的第15集中，李英俊为了给金微笑（朴敏英 饰）来一场浪漫的求婚，那性感的大脑真的是苦恼到不行，幸好哥哥李成延（李泰焕 饰）一句话点醒他，让他回想金微笑真正想要的、喜欢的是什么。



於是，李英俊亲手准备了浪漫的烛光步道、买了她小时候最喜欢的糖，放在门口迎接她，在纸上写下了甜蜜的话语，没有铺张也不浮夸，为金微笑自弹自唱，带来了一首情歌。



▼朴叙俊的歌声真的很好听，给人很舒服的感觉～！



而这首歌是创作歌手柳在夏（유재하）的《你在我怀里》（그대 내 품에），翻唱他歌曲的人也非常多，在1987那一年因交通事故去世。

＊此段歌词＊

「数著星星的夜晚，听见了你的声音

四散著雪白色的花粉

我想坐在名为你的花朵上

望著夜空时，我感受到了你的气息

想乘著悠悠飘荡的独木舟

停留在名为你的湖

万一你离开我身边

我会追随到底 直到最后 我的爱

你在我怀里 闭上眼睛

你在我怀里 共享爱的梦」

今晚也将迎来《金秘书》第16集大结局，最后一集将会是两位主角共结连理，准备婚事的过程，李英俊总是期待著婚礼，但金微笑却仍把工作放在首位，让李英俊相当失落，不过，金微笑也准备了一个「特级礼物」给他，（小编心想）难道是…小宝宝吗？？？



▼第16集预告：



PS：附上原曲柳在夏《你在我怀里》



（截图自：tvN DRAMA）

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