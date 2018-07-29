太撩了太撩了！這就是為什麼一定要去防彈少年團簽名會及粉絲會的理由♥ JTBC《經常請吃飯的漂亮姐姐》擊敗勁敵 奪 2018《年度品牌大獎》！ 各家愛豆應援棒都長什麼樣？ 造型真的獨特又超美啊！ 【影評】《神臂大叔》：如何再次知道自己的需要 【通過韓國政府訂下標準工時，能否改善韓劇製作的惡劣工作環境？】 韓國雪碧廣告太會挑人了~這幾代代言人你要Pick誰？ VR 實境節目《B.A.P 的 Traince》9 月登場！全員續約問題「依然在討論中」 有了這支，就不會再怕做「無眉娘」啦！ 防彈大發！ NAVER為他們點亮整座大樓，紀念首次關注人數超千萬！ 不得不信！他們自從改了名字之後事業就開始走花路呢～ 《認識的妻子》原來這是首次拍攝的場景！池晟、韓志旼令人心動的婚禮劇照 釜山其中超神奇景點之一：漲潮時五個島，退潮時六個島？ 9/22~9/23，SF9與金明洙接力辦見面會

韓國雪碧眼光極好，歷屆代言人皆是女神級人物，被選上的女藝人絕對是娛樂圈中的大勢，也難怪大家都說能被雪碧選上代表，也代表該藝人絕對是頂級。每一年的雪碧廣告雖然都走不同的風格，但主題永遠是健康性感風，滿屏都是福利！

1. Clara（李成敏）(2013.08)

克拉拉雖然只拍了單只廣告，卻是所有代言人中最性感的一位，完全發揮了自身長處~

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2. 秀智(2014.05-2015.04)

2014年雪碧起用了新代言人，選擇了性格直爽、外形健康的秀智。 她穿著牛仔短褲和無袖衫，頭髮被淋濕，好像炎炎夏日剛沐浴出來的感覺，瞬間會覺得涼爽。

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3. 姜素拉(2015.04~2016.03)

瘦身成功的姜素拉完全就是女神本神了，身穿超短上衣和熱褲上陣的姜素拉清涼感十足。

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4. AOA 雪炫(2016.05~2017.04)

作為愛豆界身材最好的愛豆之一，雪炫的代言也賺足觀眾的目光，完美背影和S曲線一覽無餘，一看就透心涼啊~

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5. Apink 孫娜恩(2017.10~2018.03)

能把性感風的雪碧廣告拍出清純可愛路線的也只有孫娜恩了吧~

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6. BLACKPINK(2018.03~至今)

快來感受一下什麼是穿透螢幕的清爽~

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封圖來源：網絡

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