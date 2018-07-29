韓國雪碧廣告太會挑人了~這幾代代言人你要Pick誰？

韓國雪碧眼光極好，歷屆代言人皆是女神級人物，被選上的女藝人絕對是娛樂圈中的大勢，也難怪大家都說能被雪碧選上代表，也代表該藝人絕對是頂級。每一年的雪碧廣告雖然都走不同的風格，但主題永遠是健康性感風，滿屏都是福利！
1. Clara（李成敏）(2013.08)
克拉拉雖然只拍了單只廣告，卻是所有代言人中最性感的一位，完全發揮了自身長處~
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2. 秀智(2014.05-2015.04)
2014年雪碧起用了新代言人，選擇了性格直爽、外形健康的秀智。 她穿著牛仔短褲和無袖衫，頭髮被淋濕，好像炎炎夏日剛沐浴出來的感覺，瞬間會覺得涼爽。
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3. 姜素拉(2015.04~2016.03)
瘦身成功的姜素拉完全就是女神本神了，身穿超短上衣和熱褲上陣的姜素拉清涼感十足。
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4. AOA 雪炫(2016.05~2017.04)
作為愛豆界身材最好的愛豆之一，雪炫的代言也賺足觀眾的目光，完美背影和S曲線一覽無餘，一看就透心涼啊~
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5. Apink 孫娜恩(2017.10~2018.03)
能把性感風的雪碧廣告拍出清純可愛路線的也只有孫娜恩了吧~
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6. BLACKPINK(2018.03~至今)
快來感受一下什麼是穿透螢幕的清爽~
封圖來源：網絡
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