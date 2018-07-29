韩剧 虽然30但仍17서른이지만 열일곱입니다 – 被偷走的13年 太撩了太撩了！这就是为什么一定要去防弹少年团签名会及粉丝会的理由♥ JTBC《经常请吃饭的漂亮姐姐》击败劲敌 夺 2018《年度品牌大奖》！ 各家爱豆应援棒都长什么样？ 造型真的独特又超美啊！ 【影评】《神臂大叔》：如何再次知道自己的需要 【通过韩国政府订下标准工时，能否改善韩剧制作的恶劣工作环境？】 韩国雪碧广告太会挑人了~这几代代言人你要Pick谁？ VR 实境节目《B.A.P 的 Traince》9 月登场！全员续约问题「依然在讨论中」 有了这支，就不会再怕做「无眉娘」啦！ 防弹大发！ NAVER为他们点亮整座大楼，纪念首次关注人数超千万！ 不得不信！他们自从改了名字之后事业就开始走花路呢～ 《认识的妻子》原来这是首次拍摄的场景！池晟、韩志旼令人心动的婚礼剧照 釜山其中超神奇景点之一：涨潮时五个岛，退潮时六个岛？ 9/22~9/23，SF9与金明洙接力办见面会

韩国雪碧眼光极好，历届代言人皆是女神级人物，被选上的女艺人绝对是娱乐圈中的大势，也难怪大家都说能被雪碧选上代表，也代表该艺人绝对是顶级。每一年的雪碧广告虽然都走不同的风格，但主题永远是健康性感风，满屏都是福利！

1. Clara（李成敏）(2013.08)

克拉拉虽然只拍了单只广告，却是所有代言人中最性感的一位，完全发挥了自身长处~

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2. 秀智(2014.05-2015.04)

2014年雪碧起用了新代言人，选择了性格直爽、外形健康的秀智。 她穿著牛仔短裤和无袖衫，头发被淋湿，好像炎炎夏日刚沐浴出来的感觉，瞬间会觉得凉爽。

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3. 姜素拉(2015.04~2016.03)

瘦身成功的姜素拉完全就是女神本神了，身穿超短上衣和热裤上阵的姜素拉清凉感十足。

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4. AOA 雪炫(2016.05~2017.04)

作为爱豆界身材最好的爱豆之一，雪炫的代言也赚足观众的目光，完美背影和S曲线一览无余，一看就透心凉啊~

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5. Apink 孙娜恩(2017.10~2018.03)

能把性感风的雪碧广告拍出清纯可爱路线的也只有孙娜恩了吧~

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6. BLACKPINK(2018.03~至今)

快来感受一下什么是穿透萤幕的清爽~

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封图来源：网络

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