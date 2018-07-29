韩国雪碧广告太会挑人了~这几代代言人你要Pick谁？

韩国雪碧眼光极好，历届代言人皆是女神级人物，被选上的女艺人绝对是娱乐圈中的大势，也难怪大家都说能被雪碧选上代表，也代表该艺人绝对是顶级。每一年的雪碧广告虽然都走不同的风格，但主题永远是健康性感风，满屏都是福利！
1. Clara（李成敏）(2013.08)
克拉拉虽然只拍了单只广告，却是所有代言人中最性感的一位，完全发挥了自身长处~
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2. 秀智(2014.05-2015.04)
2014年雪碧起用了新代言人，选择了性格直爽、外形健康的秀智。 她穿著牛仔短裤和无袖衫，头发被淋湿，好像炎炎夏日刚沐浴出来的感觉，瞬间会觉得凉爽。
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3. 姜素拉(2015.04~2016.03)
瘦身成功的姜素拉完全就是女神本神了，身穿超短上衣和热裤上阵的姜素拉清凉感十足。
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4. AOA 雪炫(2016.05~2017.04)
作为爱豆界身材最好的爱豆之一，雪炫的代言也赚足观众的目光，完美背影和S曲线一览无余，一看就透心凉啊~
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5. Apink 孙娜恩(2017.10~2018.03)
能把性感风的雪碧广告拍出清纯可爱路线的也只有孙娜恩了吧~
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6. BLACKPINK(2018.03~至今)
快来感受一下什么是穿透萤幕的清爽~
封图来源：网络
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