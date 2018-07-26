從《秘密森林》《機智牢房生活》到《LIFE》李奎炯的三連續強打

演員李奎炯最近的三部連續劇作品中，不斷令他創造出自己的人生角色，也令大家開始留意到這位表現出色的演員。
最近播出的JTBC新月火劇《LIFE》，就如同我們體內所發生的抗原與抗體反應一樣，想要守護現況的人與想要改變的人兩造各持己見，在醫院內衝突不斷的一個故事。劇中的李奎炯，是位多愁善感的性情中人，也是一位健康保險審查評價委員會的評委之一，專業是整形外科專家的芮善宇一角，相國大學醫院急診室的芮鎮宇（李棟旭飾）則是他的親哥哥，可望演出一段兄弟情。
這部作品中令大家所期待的部分，就是李奎炯演出的作品總是能夠深獲大家喜愛，本次的新作一樣令人期待，李奎炯獨特的演出模式，令每一個角色都不斷成為他人生的角色，《LIFE》是否也將帶來令人印象深刻的演出呢？
從《秘密森林》《機智牢房生活》到《LIFE》
李奎炯在去年播出的tvN人氣電視劇《秘密森林》中表現出色而為觀眾們所熟知，證明了他的存在感，挖掘檢察官內部所暗藏不為人知秘密的電視劇《秘密森林》，播出當時也深受廣大觀眾喜愛，也在2018年的百想藝術大賞中奪得大賞的榮耀，成為2017年中的代表性作品。
之後李奎炯的下一部作品選擇了tvN的人氣電視劇《機智牢房生活》，再度令大家留下深刻印象，以監獄為背景，這個一般人所未知的空間，裡面住著各式各樣的人，隨著每一集而有所新發現，《機智牢房生活》中的李奎炯所飾演的小迷糊，在多位演出者中再度成為亮點。
就像李奎炯每次演出都這樣受歡迎那樣，這次他的新作品就是剛播出的《LIFE》，本劇在開播前就備受矚目，本醫學電視劇描述醫院中各執不同信念而發生衝突的兩方，而李奎炯因為總是演出人氣作品而被稱為票房指標，就像大家期待他的第三強打，想必李奎炯也將再度展現過人演技。
從尹科長、小迷糊到芮善宇
李奎炯在《秘密森林》中演出尹世元一角，也被大家暱稱為「炒科長」，已受到許多觀眾的注意，後來揭發為幕後兇手，狀態逆轉也使尹世元成為被調查的重心，李奎炯也完美演繹出這樣的反轉而大受好評。
尹科長這個角色得到廣大觀眾的支持與鼓勵，李奎炯的下一個角色來自電視劇《機智牢房生活》中的漢陽，以他獨特的演出方式演繹一位毒品成癮者，比起劇中的角色名字，更多觀眾稱呼他為「小迷糊」，李奎炯的演出相當寫實，並且在劇中他說話時特地使用類似舌頭較短的人的發音方式，也引起許多人爭相模仿。
每部作品角色都展現他解析角色的獨到之處，李奎炯這一次在《LIFE》又將演出一位情感豐沛多愁善感健康保險審查委員，同時還是整形外科專家芮善宇，期待他的演技再度變身，表現出不同於以往作品的一面。
李奎炯的最新作品《LIFE》已於7月23日開播，這也是他再次與《秘密森林》的作家以及演員曹承佑合作，想必更有默契。而喜愛李奎炯的觀眾們應該也知道他在音樂劇領域更加活躍，由他所演出的《光的來信》也將於8月中在台中歌劇院上演，如果喜愛李奎炯的觀眾們也可以到台中觀賞他的精采演出喔！
圖片:LN company, tvN截圖,
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