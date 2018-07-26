从《秘密森林》《机智牢房生活》到《LIFE》李奎炯的三连续强打

演员李奎炯最近的三部连续剧作品中，不断令他创造出自己的人生角色，也令大家开始留意到这位表现出色的演员。
最近播出的JTBC新月火剧《LIFE》，就如同我们体内所发生的抗原与抗体反应一样，想要守护现况的人与想要改变的人两造各持己见，在医院内冲突不断的一个故事。剧中的李奎炯，是位多愁善感的性情中人，也是一位健康保险审查评价委员会的评委之一，专业是整形外科专家的芮善宇一角，相国大学医院急诊室的芮镇宇（李栋旭饰）则是他的亲哥哥，可望演出一段兄弟情。
这部作品中令大家所期待的部分，就是李奎炯演出的作品总是能够深获大家喜爱，本次的新作一样令人期待，李奎炯独特的演出模式，令每一个角色都不断成为他人生的角色，《LIFE》是否也将带来令人印象深刻的演出呢？
从《秘密森林》《机智牢房生活》到《LIFE》
李奎炯在去年播出的tvN人气电视剧《秘密森林》中表现出色而为观众们所熟知，证明了他的存在感，挖掘检察官内部所暗藏不为人知秘密的电视剧《秘密森林》，播出当时也深受广大观众喜爱，也在2018年的百想艺术大赏中夺得大赏的荣耀，成为2017年中的代表性作品。
之后李奎炯的下一部作品选择了tvN的人气电视剧《机智牢房生活》，再度令大家留下深刻印象，以监狱为背景，这个一般人所未知的空间，里面住著各式各样的人，随著每一集而有所新发现，《机智牢房生活》中的李奎炯所饰演的小迷糊，在多位演出者中再度成为亮点。
就像李奎炯每次演出都这样受欢迎那样，这次他的新作品就是刚播出的《LIFE》，本剧在开播前就备受瞩目，本医学电视剧描述医院中各执不同信念而发生冲突的两方，而李奎炯因为总是演出人气作品而被称为票房指标，就像大家期待他的第三强打，想必李奎炯也将再度展现过人演技。
从尹科长、小迷糊到芮善宇
李奎炯在《秘密森林》中演出尹世元一角，也被大家昵称为「炒科长」，已受到许多观众的注意，后来揭发为幕后凶手，状态逆转也使尹世元成为被调查的重心，李奎炯也完美演绎出这样的反转而大受好评。
尹科长这个角色得到广大观众的支持与鼓励，李奎炯的下一个角色来自电视剧《机智牢房生活》中的汉阳，以他独特的演出方式演绎一位毒品成瘾者，比起剧中的角色名字，更多观众称呼他为「小迷糊」，李奎炯的演出相当写实，并且在剧中他说话时特地使用类似舌头较短的人的发音方式，也引起许多人争相模仿。
每部作品角色都展现他解析角色的独到之处，李奎炯这一次在《LIFE》又将演出一位情感丰沛多愁善感健康保险审查委员，同时还是整形外科专家芮善宇，期待他的演技再度变身，表现出不同於以往作品的一面。
李奎炯的最新作品《LIFE》已於7月23日开播，这也是他再次与《秘密森林》的作家以及演员曹承佑合作，想必更有默契。而喜爱李奎炯的观众们应该也知道他在音乐剧领域更加活跃，由他所演出的《光的来信》也将於8月中在台中歌剧院上演，如果喜爱李奎炯的观众们也可以到台中观赏他的精采演出喔！
图片:LN company, tvN截图,
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