SEVENTEEN 雙喜臨門！同一天囊括回歸後首冠＋Oricon 海外專輯榜首頭銜

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上週帶著迷你五輯〈You Make My Day〉回歸的 SEVENTEEN 在昨天拿下第一座音樂節目冠軍獎盃，同時也持續橫掃海外排行榜，恭喜他們！

昨天（25 日）在 MBC Every1 播出的《Show Champion》中，SEVENTEEN 憑著最新主歌 “Oh My!” 擊敗勁敵 MAMAMOO、BLACKPINK、Apink 和 TWICE，成為 7 月最後一週的冠軍得主。



獲獎後的 SEVENTEEN 以老么 Dino 為首，每個人都抓緊時間向公司同仁、父母致謝，The8、Joshua、Vernon 和 Jun 也分別用中文和英文發表感言，讓海外的 Carat 也能聽懂他們的心意。

在這之外，Oricon 昨天也公布了 7 月第三週的榜單，SEVENTEEN 的迷你五輯〈You Make My Day〉在征服單日榜後也再下一城奪下海外專輯榜單週第一，在不分語言的綜合專輯榜上則位居第四，成為這週拿下最高名次的海外歌手！



（照片與影片來源：MBC、Pledis Entertainment）

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