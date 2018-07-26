SEVENTEEN 双喜临门！同一天囊括回归后首冠＋Oricon 海外专辑榜首头衔

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上周带著迷你五辑〈You Make My Day〉回归的 SEVENTEEN 在昨天拿下第一座音乐节目冠军奖杯，同时也持续横扫海外排行榜，恭喜他们！

昨天（25 日）在 MBC Every1 播出的《Show Champion》中，SEVENTEEN 凭著最新主歌 “Oh My!” 击败劲敌 MAMAMOO、BLACKPINK、Apink 和 TWICE，成为 7 月最后一周的冠军得主。



获奖后的 SEVENTEEN 以老么 Dino 为首，每个人都抓紧时间向公司同仁、父母致谢，The8、Joshua、Vernon 和 Jun 也分别用中文和英文发表感言，让海外的 Carat 也能听懂他们的心意。

在这之外，Oricon 昨天也公布了 7 月第三周的榜单，SEVENTEEN 的迷你五辑〈You Make My Day〉在征服单日榜后也再下一城夺下海外专辑榜单周第一，在不分语言的综合专辑榜上则位居第四，成为这周拿下最高名次的海外歌手！



（照片与影片来源：MBC、Pledis Entertainment）

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