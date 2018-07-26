新的直拍匠人誕生？《Produce 48》王珂眼神接觸版逼近20萬

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最近《Produce 48》新公開的一個直拍影片引起了不少關注，短短一天內流覽量就逼近20萬，影片的主人公就是來自中國的練習生王珂~！

Mnet《Produce 48》在24日公開了練習生們的Position評價眼神接觸版直拍影片，表演曲目是Jax Jones的《Instruction》，其中王珂的影片公開不到12小時就突破了10萬流覽量，並且仍然在不斷上升。

來自HOW娛樂的練習生王珂有著細腰長腿，靈活的舞姿和切換迅速的眼神都讓人在整個直拍期間無法移開視線：



其實王珂在此前的排名真的不高，一開始排在92位，而參賽選手一共才96人...... 韓國網友看到這支影片後紛紛發出驚歎：



其實王珂早前曾因另一首歌帶動過一次話題，當時她們小組表演了搞笑女團Celeb Five的歌曲《I wanna be a Celeb》，原版成員都是諧星，畫風是這樣的：



當時王珂這組上臺後音樂一響，氣氛真的瞬間就嗨起來，還有選手在看完表演後表示想多看一次~但可惜的是那首歌沒能表現出大家真正的實力，不過也間接讓這次的眼神接觸版直拍格外令人驚豔！ 片中穿紅裙的就是王珂，真的是為了效果完全丟掉偶像包袱啊：



目前王珂的排名已經上升到45，參考前兩季節目中都有因為直拍而躥紅的例子，不知道接下來的王珂會不會有更加令人驚喜的表現呢？



（圖源：《Produce 48》官網、節目截圖）

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