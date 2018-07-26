宋仲基、金智媛、张东健确定出演tvN新剧《阿斯达编年史》！明年上半年播出 现在韩国到底有多热呢？鸡蛋放在阳台竟然孵出小鸡！ 争议不断的《偶像明星运动会》照常登场 中秋特辑即将录影！ 从《秘密森林》《机智牢房生活》到《LIFE》李奎炯的三连续强打 韩国Donkin Donut又有新品：SAME-Z系列甜甜圈 【慎入】《与神同行2》官方来的剧透：要揭开千年秘密！ SEVENTEEN 双喜临门！同一天囊括回归后首冠＋Oricon 海外专辑榜首头衔 韩剧 火星生活라이프 온 마스 – 离真相还有多远？ 《金秘书为何那样》朴叙俊的服装时尚不只是西装那么简单！ 李钟硕首尔场见面会门票 1 分钟售罄 向隅的话快来记下台湾场售票时间！ 宋再临、尹邵熙与SM C&C约满不再续约！加入新成立的「Grande Anse」 新的直拍匠人诞生？《Produce 48》王珂眼神接触版逼近20万

最近《Produce 48》新公开的一个直拍影片引起了不少关注，短短一天内流览量就逼近20万，影片的主人公就是来自中国的练习生王珂~！

Mnet《Produce 48》在24日公开了练习生们的Position评价眼神接触版直拍影片，表演曲目是Jax Jones的《Instruction》，其中王珂的影片公开不到12小时就突破了10万流览量，并且仍然在不断上升。

来自HOW娱乐的练习生王珂有著细腰长腿，灵活的舞姿和切换迅速的眼神都让人在整个直拍期间无法移开视线：



其实王珂在此前的排名真的不高，一开始排在92位，而参赛选手一共才96人...... 韩国网友看到这支影片后纷纷发出惊叹：



其实王珂早前曾因另一首歌带动过一次话题，当时她们小组表演了搞笑女团Celeb Five的歌曲《I wanna be a Celeb》，原版成员都是谐星，画风是这样的：



当时王珂这组上台后音乐一响，气氛真的瞬间就嗨起来，还有选手在看完表演后表示想多看一次~但可惜的是那首歌没能表现出大家真正的实力，不过也间接让这次的眼神接触版直拍格外令人惊艳！ 片中穿红裙的就是王珂，真的是为了效果完全丢掉偶像包袱啊：



目前王珂的排名已经上升到45，参考前两季节目中都有因为直拍而蹿红的例子，不知道接下来的王珂会不会有更加令人惊喜的表现呢？



（图源：《Produce 48》官网、节目截图）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻