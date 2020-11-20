事後補救！《PRODUCE 101》系列被操弄淘汰的練習生，估計每人能獲得4億韓元賠償！

再多的金錢，都無法喚回當初本來能夠出道的機會QQ

選秀節目《PRODUCE 101》因為造假事件被起訴後，更公開了當初被人為操作而淘汰的練習生名單，而且不乏有許多人明明有出道的資格，卻被直接刷下來，雖然判決尚未下來，不過已有律師事務所粗估算出每個人至少可以獲得4億韓元的賠償！

韓國高等法院公布的名單中，包含第一季的金秀賢、徐惠璘，第二季的成賢宇、姜東昊，第三季的李佳恩、韓初媛，以及最後一季的Timothee、金國憲、李津宇、具廷謨、李鎭赫、琴東賢共12名，其中更是有五人本來是可以出道的。

而電視台Mnet雖然也表示「會盡力讓公開的所有受害練習生，獲得受害賠償的。」，不過網友們卻不買單，認為一個練習生的出道機會就這樣被毀了，要怎麼賠償。

也有韓國的律師進行了全面的估算，認為如果可以正式出道的收益，一人至少3億5000萬韓元，加上精神損失賠償費5000萬韓元，最少能獲得4億的賠償金（台幣約1千萬），不過一切後續的事宜，也將等法院更正式的判決下來才能確定，希望能盡快落幕。

(圖片或影片來源：Mnet)

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