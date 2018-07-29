太撩了太撩了！這就是為什麼一定要去防彈少年團簽名會及粉絲會的理由♥ JTBC《經常請吃飯的漂亮姐姐》擊敗勁敵 奪 2018《年度品牌大獎》！ 各家愛豆應援棒都長什麼樣？ 造型真的獨特又超美啊！ 【影評】《神臂大叔》：如何再次知道自己的需要 【通過韓國政府訂下標準工時，能否改善韓劇製作的惡劣工作環境？】 韓國雪碧廣告太會挑人了~這幾代代言人你要Pick誰？ VR 實境節目《B.A.P 的 Traince》9 月登場！全員續約問題「依然在討論中」 有了這支，就不會再怕做「無眉娘」啦！ 防彈大發！ NAVER為他們點亮整座大樓，紀念首次關注人數超千萬！ 不得不信！他們自從改了名字之後事業就開始走花路呢～ 《認識的妻子》原來這是首次拍攝的場景！池晟、韓志旼令人心動的婚禮劇照 釜山其中超神奇景點之一：漲潮時五個島，退潮時六個島？ 9/22~9/23，SF9與金明洙接力辦見面會

改名字，起藝名，在娛樂圈是再尋常不過的事情了。 畢竟有一個讓人印象深刻的名字，往往起了事半功倍的效果，尤其是作為明星，除了需要出眾的長相，外在的包裝，還需要一個有涵養又能讓人記憶猶新的名字。 韓國娛樂圈就有這麼幾位明星，自從改了名字後事業運可謂是一帆風順，人氣直線飆升啊！

1. 金南佶



因為和中年戲骨「金南佶」同名同姓因此金南佶出道時就起了藝名「李漢」，可是這個名字並未給他帶來好運氣，沒多久之後金南佶就改回了自己的本名，沒想到立刻就接拍了2009年的古裝戲《善德女王》，瞬時躋身大勢行列。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2. 吳漣序



女生們最想成為的Wanna Be，吳漣序的本名是「吳寒妮」，其實這個名字足夠獨特，但作為歌手、演員的她還是沒能給觀眾留下深刻的印象。 直到改名為吳漣序之後突然觀眾緣就好了起來，成為各大電視劇的女主演。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

3. 權律



五官精緻、長相帥氣的權律，原來叫做「權世仁」，2007年就出演了電視劇《奔跑吧，鯖魚》，雖然作品一直不斷，但卻未能收穫多少人氣。 後來轉投新東家的他在老闆的堅持下改了名字，以「權律」之名活動，無論是在電視劇圈還是影壇都有不小的作為。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

4. 申慜娥



酒窩美女申慜娥，1998年她作為時尚雜誌的模特出道，當時用的是本名「楊慜娥」，活動了許久之後依舊人氣平平，還和當時引發追星潮流的漢堡少女「梁美拉」（韓文發音相似）相似，於是就改成了現在的「申慜娥」，之後就戲路大開，成為觀眾們喜愛的美女演員。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

5. 崔智友



原名叫「崔美香」的崔智友在1994年出道後很長一段時間都只能扮演十八線小角色，改名為「崔智友」後立刻接到了《冬季戀歌》的出演邀請，瞬時間成為韓流巨星。 比起本名，「智友」更符合她的知性溫婉形象。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

6. 宋昰昀



宋昰昀的原名叫「金美善」，完全沒有辨識度。 2012年經紀公司老闆為她改名為「宋昰昀」，自從換了名字之後，她的好運氣也接踵而來，陸續出演了《我的女兒琴四月》、《三流之路》等，成為炙手可熱的新星。

「圖：網路」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞