【影评】《神臂大叔》：如何再次知道自己的需要 【通过韩国政府订下标准工时，能否改善韩剧制作的恶劣工作环境？】 韩国雪碧广告太会挑人了~这几代代言人你要Pick谁？ VR 实境节目《B.A.P 的 Traince》9 月登场！全员续约问题「依然在讨论中」 有了这支，就不会再怕做「无眉娘」啦！ 防弹大发！ NAVER为他们点亮整座大楼，纪念首次关注人数超千万！ 不得不信！他们自从改了名字之后事业就开始走花路呢～ 《认识的妻子》原来这是首次拍摄的场景！池晟、韩志旼令人心动的婚礼剧照 釜山其中超神奇景点之一：涨潮时五个岛，退潮时六个岛？ 9/22~9/23，SF9与金明洙接力办见面会

改名字，起艺名，在娱乐圈是再寻常不过的事情了。 毕竟有一个让人印象深刻的名字，往往起了事半功倍的效果，尤其是作为明星，除了需要出众的长相，外在的包装，还需要一个有涵养又能让人记忆犹新的名字。 韩国娱乐圈就有这么几位明星，自从改了名字后事业运可谓是一帆风顺，人气直线飙升啊！

1. 金南佶



因为和中年戏骨「金南佶」同名同姓因此金南佶出道时就起了艺名「李汉」，可是这个名字并未给他带来好运气，没多久之后金南佶就改回了自己的本名，没想到立刻就接拍了2009年的古装戏《善德女王》，瞬时跻身大势行列。

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2. 吴涟序



女生们最想成为的Wanna Be，吴涟序的本名是「吴寒妮」，其实这个名字足够独特，但作为歌手、演员的她还是没能给观众留下深刻的印象。 直到改名为吴涟序之后突然观众缘就好了起来，成为各大电视剧的女主演。

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3. 权律



五官精致、长相帅气的权律，原来叫做「权世仁」，2007年就出演了电视剧《奔跑吧，鲭鱼》，虽然作品一直不断，但却未能收获多少人气。 后来转投新东家的他在老板的坚持下改了名字，以「权律」之名活动，无论是在电视剧圈还是影坛都有不小的作为。

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4. 申慜娥



酒窝美女申慜娥，1998年她作为时尚杂志的模特出道，当时用的是本名「杨慜娥」，活动了许久之后依旧人气平平，还和当时引发追星潮流的汉堡少女「梁美拉」（韩文发音相似）相似，於是就改成了现在的「申慜娥」，之后就戏路大开，成为观众们喜爱的美女演员。

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5. 崔智友



原名叫「崔美香」的崔智友在1994年出道后很长一段时间都只能扮演十八线小角色，改名为「崔智友」后立刻接到了《冬季恋歌》的出演邀请，瞬时间成为韩流巨星。 比起本名，「智友」更符合她的知性温婉形象。

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6. 宋昰昀



宋昰昀的原名叫「金美善」，完全没有辨识度。 2012年经纪公司老板为她改名为「宋昰昀」，自从换了名字之后，她的好运气也接踵而来，陆续出演了《我的女儿琴四月》、《三流之路》等，成为炙手可热的新星。

「图：网路」

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