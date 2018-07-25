《金秘书为何那样》终演D-2，能否迎来圆满大结局？

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从开播开始就稳居水木档收视冠军的《金秘书为何那样》离大结局仅剩下最后2集了，李副会长朴叙俊的金秘书朴敏英这对办公室CP用他们的快速罗曼史为炎热的夏季带去一丝清凉， 还剩下最后两集的剧情我们还要关注哪些看点呢？

#1 朴叙俊&朴宝英，超快罗曼史！ 圆满大结局？

李英俊（朴叙俊 饰）和金美笑（朴敏英 饰）会迎来怎样的结局呢？ 第14集末尾，李英俊向金美笑求婚「我要当金美笑的老公」，就在这一罗曼蒂克的瞬间，躺在床上的金爸爸却提出了异议，反对两人的婚事。 从甜蜜的暧昧到热辣的恋爱，在情路上一路快速行驶的两人却突遭阻碍，对方还是未来的岳丈！ 金爸爸的反对会对李英俊和金美笑产生何种影响？ 他们是否能有情人终成眷属呢？

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#2 卸下包袱的李泰焕，能否找到真正的幸福？

李成延（李泰焕 饰）终於理清了24年来被扭曲的记忆，一直坚信自己是诱拐案受害者的他后知后觉地发现弟弟英俊才是真正的受害者，过去的十数年里成延觉得自己是世上最不幸的人，而这一切都因弟弟而起。 直到发现自己错怪了英俊，成延为此感到羞愧和自责。 终於找回真相的成延是否能卸下心防，不再怨天尤人，找到属於自己的幸福呢？

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#3 「轻率CP」姜其永&徐孝琳，能否复合？

除了看副会长和金秘书两个甜死人的cp之外，办公室里也隐藏了很多小cp，奉科长和杨秘书、小金秘书和高贵男，一看到办公室这群人完全笑到停不下来。而李英俊的好友兼恋爱指导朴侑植（姜其永 饰）和前妻瑞珍（徐孝琳 饰）之间剪不断理还乱的情愫也十分吸引人。 朴侑植作为李英俊的恋爱指导，每次都是神助攻，然而一旦牵扯到自己的爱情，则每每败下阵来。 虽然很想念前妻瑞珍，但却每次因为「轻率」的行为让对方误会。 屡战屡败，屡败屡战的朴侑植最终能否重新赢回瑞珍的心呢？

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#4 黄灿盛&表艺珍，这对CP也？

这一对是否是有名集团里的又一对办公室CP呢？ 金智雅（表艺珍 饰）单纯，善良，作为公司晚来的后辈，不小心发现了高贵男（黄灿盛 饰）只有一套西装秘密，之后又很意外撞见了高贵男在天台上 缝缝补补，其实是一个穷小子。 心虚的高贵男每天软硬兼施，就是希望金智雅不戳穿他的秘密。 就这样两人竟也产生了粉红氛围。 第14集，金智雅知道高贵男小气抠门的原因是为了未来的家庭时，对他的好感渐深，再加上对方时常在工作上帮助自己，内心开始越来越偏向他。

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#5 伤痛被治愈的人们的故事

《金秘书为何那样》通过描写困扰了英俊、美笑和成延24年的诱拐事件来描绘每个人的内心其实都隐藏著伤痛。 前14集围绕著人们如何克服伤痛、治愈自己展开，而剩下的2集仍延续之前的剧情，那些曾经被伤害、背负著伤痛的人，又该如何走出困境，找到自己的幸福呢？

《金秘书为何那样》将於25、26日晚播出最后2集。

「图：《金秘书为何那样》」

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