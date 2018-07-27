韓劇 陽光先生미스터 션샤인–兩極的反應，你在哪一邊？

（劇雷，慎入）《陽光先生》開播以來，收視節節高，第六集11.713%更超過了《孤單又燦爛的神–鬼怪》第六集的收視記錄，也是tvN週末劇的新記錄。
可3週下來，會發現韓國、海外觀眾反應挺兩極的。喜歡史實背景的會很喜歡，較重視演員形象或外齡差的劇飯，就不太能接受。儘管金編發揮了精練、韓音文字梗功力，人設角色也挺飽滿，導演運鏡唯美、流暢，更拍出電影規格的大時代磅礡氛圍，幾位主演不論演技、氣場也在線，可海外的反應似乎稍冷，話題討論也不多。不像《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神–鬼怪》到第六集時，網路社群版面、新聞娛樂版簡直炸鍋了，而且是橫掃全亞洲。
十九世紀末、二十世紀初辛未洋擾動亂時期，兩班權臣腐敗、荼毒平民，面對列強侵略，國家弱，不保護人民，任其宰割，這段歷史該是韓國人心中永遠的痛。所以小男孩哭著跑來跟男主道歉，因自己弱小連累他，男主回答，不是你弱，是國家弱，你的國家不保護你，但我的國家會保護我。這絕對能引起韓國觀眾共鳴（也有點懂金編為什麼設定男主美國人身份）。而我們海外，好比台灣原就移民文化，政治特殊超敏感，又被選舉文化摧殘、撕裂族群感情，對什麼民族認同、愛國主義，到現在還是懵懵的。對愛看韓劇的劇飯來講，可歌可泣的是愛情故事，偏偏這次金編史實背景舞台加很重，愛情隨情節進展慢慢醞釀、堆砌。
尤其男主李炳憲，演技公認的優，氣場超級強。在這部戲的表現，細膩有層次又圓熟，可不知為什麼大家就沒像粉上孔劉、宋仲基那樣的粉上他？女主金泰梨端莊下的傲嬌、奔放，也拿捏得很到位，穩妥妥撐住李炳憲的氣場。可不知為什麼二人同框，看著、看著不由就出戲了。
卞約漢抑鬱、落寞的眼神，訴說著他無法選擇出身，必須承受家族業報的宿命。柳演錫憤世嫉俗、不馴的眼神，在在流露對卑微出身、世界的反抗。金玟廷的外冷內熱等等，可以說這一組演員都是眼神掛，再加上資深綠葉們如趙宇鎮、金義聖等等的搭配，這部劇海外沒理由不風行呀？
在海外感覺就是叫好不叫座，喜歡的很喜歡，不愛的就不愛，兩極反應。可整體來說，金編和李應福的合作是成功的。20180724
#或者越到後面宥鎮的魅力才會完全發揮吧
#超愛看語言梗，像是EP5日、美朝鮮翻譯官在兩軍一觸即發狀況下先開打
#EP6朝鮮駐日公使前美譯翻譯官被美國外交顧問遺孀嗆英文很爛，宥鎮東魅轉頭暗笑
#崔宥鎮、具東魅、金熙星那一個人設角色、遭遇最能打動少女心？最想惜惜〈台語音：ㄒㄧㄡˋㄒㄧㄡˋ〉誰？
#每一集都在韓日美語切換中適應
#道具、場景很細緻，看得出來很花銀子
#這部戲韓國觀眾最有共鳴
#希望後面不走歪
#是不是從中劇觀摩到時代戲、古代戲置入行銷的手法？
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