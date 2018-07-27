韩剧 阳光先生미스터 션샤인–两极的反应，你在哪一边？

（剧雷，慎入）《阳光先生》开播以来，收视节节高，第六集11.713%更超过了《孤单又灿烂的神–鬼怪》第六集的收视记录，也是tvN周末剧的新记录。
可3周下来，会发现韩国、海外观众反应挺两极的。喜欢史实背景的会很喜欢，较重视演员形象或外龄差的剧饭，就不太能接受。尽管金编发挥了精练、韩音文字梗功力，人设角色也挺饱满，导演运镜唯美、流畅，更拍出电影规格的大时代磅礴氛围，几位主演不论演技、气场也在线，可海外的反应似乎稍冷，话题讨论也不多。不像《太阳的后裔》、《孤单又灿烂的神–鬼怪》到第六集时，网路社群版面、新闻娱乐版简直炸锅了，而且是横扫全亚洲。
十九世纪末、二十世纪初辛未洋扰动乱时期，两班权臣腐败、荼毒平民，面对列强侵略，国家弱，不保护人民，任其宰割，这段历史该是韩国人心中永远的痛。所以小男孩哭著跑来跟男主道歉，因自己弱小连累他，男主回答，不是你弱，是国家弱，你的国家不保护你，但我的国家会保护我。这绝对能引起韩国观众共鸣（也有点懂金编为什么设定男主美国人身份）。而我们海外，好比台湾原就移民文化，政治特殊超敏感，又被选举文化摧残、撕裂族群感情，对什么民族认同、爱国主义，到现在还是懵懵的。对爱看韩剧的剧饭来讲，可歌可泣的是爱情故事，偏偏这次金编史实背景舞台加很重，爱情随情节进展慢慢酝酿、堆砌。
尤其男主李炳宪，演技公认的优，气场超级强。在这部戏的表现，细腻有层次又圆熟，可不知为什么大家就没像粉上孔刘、宋仲基那样的粉上他？女主金泰梨端庄下的傲娇、奔放，也拿捏得很到位，稳妥妥撑住李炳宪的气场。可不知为什么二人同框，看著、看著不由就出戏了。
卞约汉抑郁、落寞的眼神，诉说著他无法选择出身，必须承受家族业报的宿命。柳演锡愤世嫉俗、不驯的眼神，在在流露对卑微出身、世界的反抗。金玟廷的外冷内热等等，可以说这一组演员都是眼神挂，再加上资深绿叶们如赵宇镇、金义圣等等的搭配，这部剧海外没理由不风行呀？
在海外感觉就是叫好不叫座，喜欢的很喜欢，不爱的就不爱，两极反应。可整体来说，金编和李应福的合作是成功的。20180724
#或者越到后面宥镇的魅力才会完全发挥吧
#超爱看语言梗，像是EP5日、美朝鲜翻译官在两军一触即发状况下先开打
#EP6朝鲜驻日公使前美译翻译官被美国外交顾问遗孀呛英文很烂，宥镇东魅转头暗笑
#崔宥镇、具东魅、金熙星那一个人设角色、遭遇最能打动少女心？最想惜惜〈台语音：ㄒㄧㄡˋㄒㄧㄡˋ〉谁？
#每一集都在韩日美语切换中适应
#道具、场景很细致，看得出来很花银子
#这部戏韩国观众最有共鸣
#希望后面不走歪
#是不是从中剧观摩到时代戏、古代戏置入行销的手法？
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