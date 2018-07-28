差點就在「Marvel」系列看到他們了！曾收到Hollywood邀請的他們全是實力派

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影迷遍佈全球的「Marvel」系列，作為好萊塢最賣座的系列影片，每一位演員都希望能夠有露臉的機會，其實韓國明星中就曾有3為演員接到過漫威電影的出演邀請。

1. 河正宇



作為韓國影壇的票房保證，影帝河正宇曾被要請出演《Iron Man》，扮演鋼鐵俠的宿敵「Mandarin」，甚至前去參加了試鏡，不過試鏡之後河正宇卻再也沒收到劇組的聯絡，與此同時河正宇投入了電視劇 《Hit》的拍攝。 後來河正宇才得知，原來當時的劇本被修改，Mandarin這一角色也刪除了，換上了其他的反派。



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2. 馬東錫



馬東錫因為《釜山行》而人氣大熱，甚至參加了坎成電影節，受到了Hollywood的關注。 能徒手撕僵屍的實力不正是Marvel英雄所需要的嗎？ 且馬東錫從18歲開始就移民至美國，能說一口流利的英語，與國外演員對戲也毫無壓力。 他還曾任美國知名格鬥選手的教練，這樣的經歷被Hollywood十分看好。



被邀請出演漫威電影時，馬東錫已經敲定了韓國某部電影的拍攝，不得不婉拒對方。馬東錫也透露偶爾也會有美國影視劇的邀約，但都因為行程安排不開而放棄。

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3. 秀賢



有著「Marvel灰姑娘」之稱的秀賢可是真的有出Marvel系列哦，她因為亮相《復仇者聯盟2：奧創紀元》而受到了矚目，雖然是個小小的角色，但卻也是第一個在Marvel影片中出鏡的韓國演員。秀賢在片中扮演了基因工程學領域的天才學者，和Ironman以及Hulk都是好友。



「圖：《與神同行》、《Avengers 2》」

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