差点就在「Marvel」系列看到他们了！曾收到Hollywood邀请的他们全是实力派

影迷遍布全球的「Marvel」系列，作为好莱坞最卖座的系列影片，每一位演员都希望能够有露脸的机会，其实韩国明星中就曾有3为演员接到过漫威电影的出演邀请。
1. 河正宇
作为韩国影坛的票房保证，影帝河正宇曾被要请出演《Iron Man》，扮演钢铁侠的宿敌「Mandarin」，甚至前去参加了试镜，不过试镜之后河正宇却再也没收到剧组的联络，与此同时河正宇投入了电视剧 《Hit》的拍摄。 后来河正宇才得知，原来当时的剧本被修改，Mandarin这一角色也删除了，换上了其他的反派。
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2. 马东锡
马东锡因为《釜山行》而人气大热，甚至参加了坎成电影节，受到了Hollywood的关注。 能徒手撕僵尸的实力不正是Marvel英雄所需要的吗？ 且马东锡从18岁开始就移民至美国，能说一口流利的英语，与国外演员对戏也毫无压力。 他还曾任美国知名格斗选手的教练，这样的经历被Hollywood十分看好。
被邀请出演漫威电影时，马东锡已经敲定了韩国某部电影的拍摄，不得不婉拒对方。马东锡也透露偶尔也会有美国影视剧的邀约，但都因为行程安排不开而放弃。
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3. 秀贤
有著「Marvel灰姑娘」之称的秀贤可是真的有出Marvel系列哦，她因为亮相《复仇者联盟2：奥创纪元》而受到了瞩目，虽然是个小小的角色，但却也是第一个在Marvel影片中出镜的韩国演员。秀贤在片中扮演了基因工程学领域的天才学者，和Ironman以及Hulk都是好友。
「图：《与神同行》、《Avengers 2》」
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