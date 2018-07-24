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VIXX Leo 隻身出擊包辦所有歌詞 EXID LE 驚喜跨刀！ KPOP 施乃琪

月底 VIXX 的主唱 Leo 終於要隻身出擊了，除了邀來搶手的 LE 跨刀合作，Leo 也準備從 8 月底開始一口氣開唱三天！ Leo 昨天公開了首張迷你專輯〈CANVAS〉的完整曲目表，以主打歌 “Touch & Sketch” 為首，”Free Tempo”、“Give Me Something”、「我最近」到 ”Gesture” 和「夢」，專輯中收錄的每一首歌曲都由 Leo 一手包辦寫詞。 唯一例外就是特別引人注目的就是第二首歌曲 “Cover Girl”，因為 Leo 為這首歌曲邀來 EXID 的 LE 合作，兩人也一起親自作詞，意外組合令粉絲非常期待！ 隨著專輯發行，Leo 也終於首度要舉行出道以來的第一場個人演唱會了！《LEO 1st SOLO Concert［CANVAS］ 》將於 8 月 31～9 月 2 日在 Blue Square I-Market Hall 連開三場演唱會，星光們別忘了在韓國時間 8 月 7 日晚間八點上 Interpark 搶票囉！

（照片來源：Jellyfish Entertainment） 施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

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