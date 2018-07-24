VIXX Leo 隻身出擊包辦所有歌詞　EXID LE 驚喜跨刀！ 

月底 VIXX 的主唱 Leo 終於要隻身出擊了，除了邀來搶手的 LE 跨刀合作，Leo 也準備從 8 月底開始一口氣開唱三天！
Leo 昨天公開了首張迷你專輯〈CANVAS〉的完整曲目表，以主打歌 “Touch & Sketch” 為首，”Free Tempo”、“Give Me Something”、「我最近」到 ”Gesture” 和「夢」，專輯中收錄的每一首歌曲都由 Leo 一手包辦寫詞。
唯一例外就是特別引人注目的就是第二首歌曲 “Cover Girl”，因為 Leo 為這首歌曲邀來 EXID 的 LE 合作，兩人也一起親自作詞，意外組合令粉絲非常期待！
隨著專輯發行，Leo 也終於首度要舉行出道以來的第一場個人演唱會了！《LEO 1st SOLO Concert［CANVAS］ 》將於 8 月 31～9 月 2 日在 Blue Square I-Market Hall 連開三場演唱會，星光們別忘了在韓國時間 8 月 7 日晚間八點上 Interpark 搶票囉！
（照片來源：Jellyfish Entertainment）
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