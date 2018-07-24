VIXX Leo 只身出击包办所有歌词 EXID LE 惊喜跨刀！
KPOP 2018年7月24日 星期二13:39 施乃琪
月底 VIXX 的主唱 Leo 终於要只身出击了，除了邀来抢手的 LE 跨刀合作，Leo 也准备从 8 月底开始一口气开唱三天！
Leo 昨天公开了首张迷你专辑〈CANVAS〉的完整曲目表，以主打歌 “Touch & Sketch” 为首，”Free Tempo”、“Give Me Something”、「我最近」到 ”Gesture” 和「梦」，专辑中收录的每一首歌曲都由 Leo 一手包办写词。
唯一例外就是特别引人注目的就是第二首歌曲 “Cover Girl”，因为 Leo 为这首歌曲邀来 EXID 的 LE 合作，两人也一起亲自作词，意外组合令粉丝非常期待！
随著专辑发行，Leo 也终於首度要举行出道以来的第一场个人演唱会了！《LEO 1st SOLO Concert［CANVAS］ 》将於 8 月 31～9 月 2 日在 Blue Square I-Market Hall 连开三场演唱会，星光们别忘了在韩国时间 8 月 7 日晚间八点上 Interpark 抢票罗！
（照片来源：Jellyfish Entertainment）
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