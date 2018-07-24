《我家的熊孩子》BIGBANG勝利教BLACKPINK怎麼應對緋聞和梁鉉錫
綜藝 2018年7月24日 星期二11:05 ZJM
BLACKPINK第五位成員又合流了~XD
BIGBANG勝利在22日播出的SBS《我家的熊孩子》裡，公開了新專輯的準備過程和日常生活。 勝利和BLACKPINK在YG食堂就餐時，傳授了很多經驗。
作為前輩的勝利傳授BLACKPINK處理緋聞的方法：「你們活動下來就肯定會有緋聞爆出來的日子，如果睡醒後，突然來了320條簡訊，那肯定出了什麼事。 先不要看手機，先喝一杯水，因為簡訊讀下去，會越來越口渴的，每讀一條簡訊就呼吸一口氣。 我曾經讀著讀著就氣喘不過來了。 」對於談戀愛，勝利說：「可以和感興趣的人聯繫，要談戀愛才能唱情歌，不過不要被逮到，雖然oppa都被逮到了，但你們不要被逮到了！ 」
Jisoo問到如果出了緋聞會不會被訓罵，勝利就說假如出了緋聞，會被叫到6樓或者7樓。 在6樓被罵的程度還好，教訓完後讓人回家。 但7樓的情況就一定要穿厚衣服才行，oppa在大夏天也穿冬裝去的。 如果去到7樓，要看梁鉉錫會長穿了什麼鞋，如果是拖鞋就是萬幸。 我們會長不像以前了，以前是老虎，有了孩子之後就變溫和了。 見到會長的時候一定用稱讚開始，一看到臉就要贊他瘦了，那他應該會說自己最近吃了很多。 會長最喜歡的稱讚是贊他頭髮變多了，雖然估計你們沒有什麼是要去7樓，但oppa可是經常去。 」
圖：SBS\勝利IG
ZJM@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論