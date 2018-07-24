《我家的熊孩子》BIGBANG胜利教BLACKPINK怎么应对绯闻和梁铉锡
综艺 2018年7月24日 星期二11:05 ZJM
BLACKPINK第五位成员又合流了~XD
BIGBANG胜利在22日播出的SBS《我家的熊孩子》里，公开了新专辑的准备过程和日常生活。 胜利和BLACKPINK在YG食堂就餐时，传授了很多经验。
作为前辈的胜利传授BLACKPINK处理绯闻的方法：「你们活动下来就肯定会有绯闻爆出来的日子，如果睡醒后，突然来了320条简讯，那肯定出了什么事。 先不要看手机，先喝一杯水，因为简讯读下去，会越来越口渴的，每读一条简讯就呼吸一口气。 我曾经读著读著就气喘不过来了。 」对於谈恋爱，胜利说：「可以和感兴趣的人联系，要谈恋爱才能唱情歌，不过不要被逮到，虽然oppa都被逮到了，但你们不要被逮到了！ 」
Jisoo问到如果出了绯闻会不会被训骂，胜利就说假如出了绯闻，会被叫到6楼或者7楼。 在6楼被骂的程度还好，教训完后让人回家。 但7楼的情况就一定要穿厚衣服才行，oppa在大夏天也穿冬装去的。 如果去到7楼，要看梁铉锡会长穿了什么鞋，如果是拖鞋就是万幸。 我们会长不像以前了，以前是老虎，有了孩子之后就变温和了。 见到会长的时候一定用称赞开始，一看到脸就要赞他瘦了，那他应该会说自己最近吃了很多。 会长最喜欢的称赞是赞他头发变多了，虽然估计你们没有什么是要去7楼，但oppa可是经常去。 」
图：SBS\胜利IG
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