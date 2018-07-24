SISTAR 團魂依舊！孝琳透露老么多順最愛撒嬌「真的好可愛」
明星 2018年7月24日 星期二10:42 施乃琪
雖然今年夏天沒有 SISTAR，幸好孝琳還是盡責地準時回歸。就像大眾一樣，孝琳也透露了對 SISTAR 的滿滿思念之情！
孝琳昨天（23 日）登上 MBC FM4U 廣播節目《中午的希望歌：我是金信英》，DJ 金信英透露：「我幾乎不會說請邀某某人、希望某某人來上節目之類的，但我一直纏著製作人要他邀孝琳來。」而這天其實也是孝琳回歸後的第一個電台通告。
被問及獨自活動和過去與 SISTAR 團體活動有何不同時，孝琳說當然有許多不同：「以前生活上隨時都跟成員們在一起，所以現在不管做什麼都會想起她們。看見她們喜歡的東西時也會想起來，其實很像情人呢。」
孝琳更透露最黏人的成員就是老么多順：「多順那天傳了個影片來，原來是她在家看 “See Sea” MV 的樣子，還配上訊息說『姐姐妳最棒』、『我愛妳』」她笑道：「真的很可愛！」既然如此，當然要來聽聽讓多順讚不絕口的這首新歌囉！
（照片與影片來源：bridʒ、MBC）
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