SISTAR 团魂依旧！孝琳透露老么多顺最爱撒娇「真的好可爱」

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虽然今年夏天没有 SISTAR，幸好孝琳还是尽责地准时回归。就像大众一样，孝琳也透露了对 SISTAR 的满满思念之情！

孝琳昨天（23 日）登上 MBC FM4U 广播节目《中午的希望歌：我是金信英》，DJ 金信英透露：「我几乎不会说请邀某某人、希望某某人来上节目之类的，但我一直缠著制作人要他邀孝琳来。」而这天其实也是孝琳回归后的第一个电台通告。

被问及独自活动和过去与 SISTAR 团体活动有何不同时，孝琳说当然有许多不同：「以前生活上随时都跟成员们在一起，所以现在不管做什么都会想起她们。看见她们喜欢的东西时也会想起来，其实很像情人呢。」

孝琳更透露最黏人的成员就是老么多顺：「多顺那天传了个影片来，原来是她在家看 “See Sea” MV 的样子，还配上讯息说『姐姐你最棒』、『我爱你』」她笑道：「真的很可爱！」既然如此，当然要来听听让多顺赞不绝口的这首新歌罗！





（照片与影片来源：bridʒ、MBC）

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