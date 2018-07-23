馬東石又有新片!! 9月與金英光一起《Wonderful Ghost》
電影 2018年7月23日 星期一10:48 Erin
演員馬東石真的作品多多，在大作《與神同行2》（台譯《與神同行：最終審判》，港譯《與神同行：終極審判》）即將於8月1日在韓國上映外，新作《Wonderfrul Ghost》也將在9月跟韓國觀眾們見面。
《Wonderfrul Ghost》描述總忍受這社會上不公不義的館張秀（馬東石飾），遇見了充滿正義感的熱血鬼魂泰振（金英光飾），兩人將展開一段前所未有的奇妙故事。海報上馬東石不尋常的表情，以及看起來雖穿著警服但身體部分呈現半透明的金英光，不知道在看著什麼事情。海報上也寫著“不要過來，也不要說會消失”令人開始好奇這段故事。
這次的新作中馬東石飾演一位柔道的館長張秀，外表看起來有些冷淡，不過內心卻溫暖呈現反轉魅力，馬東石總是在片中發揮他的格鬥技能與身材優勢，不知這次的演出是否能更甚之前動人的作品《冠軍大叔》？金英光則是飾演與馬東石一同解決奇異事件的鬼魂泰振，將展現全新的面貌給觀眾們，這部戲還邀請了演員李宥英飾演泰振的未婚妻賢智。《Wonderfrul Ghost》預計9月於韓國上映。
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