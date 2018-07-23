马东石又有新片!! 9月与金英光一起《Wonderful Ghost》
电影 2018年7月23日 星期一10:48 Erin
演员马东石真的作品多多，在大作《与神同行2》（台译《与神同行：最终审判》，港译《与神同行：终极审判》）即将於8月1日在韩国上映外，新作《Wonderfrul Ghost》也将在9月跟韩国观众们见面。
《Wonderfrul Ghost》描述总忍受这社会上不公不义的馆张秀（马东石饰），遇见了充满正义感的热血鬼魂泰振（金英光饰），两人将展开一段前所未有的奇妙故事。海报上马东石不寻常的表情，以及看起来虽穿著警服但身体部分呈现半透明的金英光，不知道在看著什么事情。海报上也写著“不要过来，也不要说会消失”令人开始好奇这段故事。
这次的新作中马东石饰演一位柔道的馆长张秀，外表看起来有些冷淡，不过内心却温暖呈现反转魅力，马东石总是在片中发挥他的格斗技能与身材优势，不知这次的演出是否能更甚之前动人的作品《冠军大叔》？金英光则是饰演与马东石一同解决奇异事件的鬼魂泰振，将展现全新的面貌给观众们，这部戏还邀请了演员李宥英饰演泰振的未婚妻贤智。《Wonderfrul Ghost》预计9月於韩国上映。
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