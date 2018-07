KARD 回歸倒數兩天⋯⋯〈Ride on the Wind〉全曲亮點搶先聽! 《認識的妻子》池晟&韓志旼熱戀情的甜蜜劇照公開,老婆寶英在看啊~! 確定了! 少女時代Yuri搭檔申東旭出演MBC新劇《大長今在看》 9月開播! 《Voice2》預告再公開!是誰再犯下這麼可怕的罪行?「更加強大的殺人魔」將登場! MONSTA X 在美吸引熱烈迴響 獲邀登上長壽晨間談話節目《Good Day New York》! 老么的反叛! 勝利公開放話要搶GD潮人地位? 「等哥哥退伍我就還給他」 魯敏宇上週低調退伍 9 月在日本開唱重啟活動! SEVENTEEN 回歸滿一週 〈You Make My Day〉持續征服韓、日排行榜! 大勢和大勢要合作啦!EXO伯賢和Loco正在一起準備新曲,兩人的令人期待啊! 公司如何面對 B.A.P 期限將屆的合約?「時間尚早,還在跟成員商討中」 「香港的MOO MOO準備好了嗎?」MAMAMOO要再來香港 確定9月2日舉行演唱會! 《Super TV 2》因為厲旭要回來所以興奮了嗎?哥哥們紛紛模仿厲旭…大爆笑! SJ利特在37度的大熱天,穿著羽絨外套進行拍攝!讓網友表示:「製作組是不是瘋了?」 SUJU希澈公開與正在當兵的圭賢合照!而粉絲們的關注點是…? 金希澈《窮游去哪裡》聊婚姻觀:「想要放鬆地戀愛結婚,希望女友是圈外人」 《Running Man》請到「阿湯哥」一行人上節目,居然玩這麼親民又搞笑的遊戲! 馬東石又有新片!! 9月與金英光一起《Wonderful Ghost》 2PM、GOT7都會的JYP當家本領——飛簷走壁! 現實版淩波微步? Red Velvet澀琪神奇的走路方式,這是滑過去的吧? 林秀香、車銀優主演《我的ID是江南美人》公開長預告!本週五晚間首播哦~ Wanna One為心臟病患者捐款 沒想到尹智聖衣服卻出錯了 GFRIEND 出道三年從未推出小分隊的原因是?「想先鞏固團體的色彩」 新月火劇大戰:《LIFE》、《雖然30但仍17》、《生死決斷羅曼史》都在今晚首播! 終於等到 VIXX Leo 隻身出擊!首張迷你專輯〈CANVAS〉概念照極致魅惑 《任意依戀》國民初戀秀智也來過的「江南區牛腸店」! Ren@NU'EST 首次個人訪港:希望能與周星馳合作 EXO成員一起去健身!男友力爆棚的燦烈 VS 小可愛伯賢 讓人忍不住露出笑容

