SJ利特在37度的大熱天，穿著羽絨外套進行拍攝！讓網友表示：「製作組是不是瘋了？」
明星 2018年7月23日 星期一11:53 Yuan
利特真的超級敬業的啊！加上這幾天韓國溫度都很高，讓不少網友看到照片都覺得製作組瘋了！
Super Junior成員綜藝感十足，而之前他們為了宣傳專輯，更立下到電視購物的販售產品的公約。他們也先後挑戰了兩次電視購物，無論是「羽絨外套」或是「面膜」，都創造了完售記錄。
（圖：CJ）
最近，Channel A新節目《賣了才能回國》就邀請SJ利特、神童、NCT Lucas、INFINITE成種、GFRIEND Umji、張度妍、池錫辰與梁世燦等人出演。在昨日，利特被拍到在光化門為《賣了才能回國》進行錄製，銷售的商品是羽絨外套，而利特也努力的介紹羽絨外套的功能，更親自穿在身上。
（圖：推特＠THE LEETEUK）
但這幾天韓國溫度高達37度，利特在羽絨外套裡還穿著長袖西裝，這讓不少網友看到照片都紛紛表示：「站在那裡都熱死了，還要穿著羽絨外套不是瘋了嗎？」、「真的太敬業了」、「在這種炎熱的日子，為什麼要做這樣的企劃？」、「製作組是不是瘋了？」
（圖：推特＠THE LEETEUK）
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