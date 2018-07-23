SJ利特在37度的大热天，穿著羽绒外套进行拍摄！让网友表示：「制作组是不是疯了？」
明星 2018年7月23日 星期一11:53 Yuan
利特真的超级敬业的啊！加上这几天韩国温度都很高，让不少网友看到照片都觉得制作组疯了！
Super Junior成员综艺感十足，而之前他们为了宣传专辑，更立下到电视购物的贩售产品的公约。他们也先后挑战了两次电视购物，无论是「羽绒外套」或是「面膜」，都创造了完售记录。
（图：CJ）
最近，Channel A新节目《卖了才能回国》就邀请SJ利特、神童、NCT Lucas、INFINITE成种、GFRIEND Umji、张度妍、池锡辰与梁世灿等人出演。在昨日，利特被拍到在光化门为《卖了才能回国》进行录制，销售的商品是羽绒外套，而利特也努力的介绍羽绒外套的功能，更亲自穿在身上。
（图：推特＠THE LEETEUK）
但这几天韩国温度高达37度，利特在羽绒外套里还穿著长袖西装，这让不少网友看到照片都纷纷表示：「站在那里都热死了，还要穿著羽绒外套不是疯了吗？」、「真的太敬业了」、「在这种炎热的日子，为什么要做这样的企划？」、「制作组是不是疯了？」
（图：推特＠THE LEETEUK）
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