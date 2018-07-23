GFRIEND 出道三年從未推出小分隊的原因是？「想先鞏固團體的色彩」

小分隊甚至跨團分隊儼然是當前女團活動的潮流，但出道三年的 GFRIEND 至今從未正式組過分隊。有機會的話，Buddy 會想看見哪些成員組的分隊呢？
19 日帶著夏日特別專輯〈Sunny Summer〉回歸的 GFRIEND，再一次地讓大眾看、也聽見屬於她們的嶄新色彩，小小轉型依然獲得一片好評。
成員 Yuju 聊起不久前首度推出的個人歌曲時透露：「以前我都會想趕快給成員聽自幾的歌，然後聽她們的感想；這次我一直藏著新歌，等到發行後才讓她們聽。」她說：「大家都很喜歡聽，還給我很大的鼓勵，真的很謝謝成員們。」
這樣的好感情也反映在 GFRIEND 對團體活動的默契上。被問及為什麼其他團體都有活躍的分隊活動，GFRIEND 卻始終專注於團體活動時，大家表示：「我們現在都還覺得『鞏固團隊色彩』是最優先的。」
不過，她們當然也不排斥讓粉絲看見另一種面貌：「Buddy 有說過，我們的優點就是無論把哪幾個成員拉在一起都能有化學反應，兩人或三人也好，都會激出很獨特的感覺。」GFRIEND 表示：「所以相較於以分隊形式發專輯，我們更想在專輯裡收錄分組帶來的歌曲。」
這次時隔三個月就火速回歸，GFRIEND 完美地展現了她們在每個季節都應景的繽紛魅力
，也讓大家更期待她們的未來。最後就來看看她們昨天的現場表演吧！
（照片與影片來源：Source Music、SBS）
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