GFRIEND 出道三年从未推出小分队的原因是？「想先巩固团体的色彩」
KPOP 2018年7月23日 星期一09:10 施乃琪
小分队甚至跨团分队俨然是当前女团活动的潮流，但出道三年的 GFRIEND 至今从未正式组过分队。有机会的话，Buddy 会想看见哪些成员组的分队呢？
19 日带著夏日特别专辑〈Sunny Summer〉回归的 GFRIEND，再一次地让大众看、也听见属於她们的崭新色彩，小小转型依然获得一片好评。
成员 Yuju 聊起不久前首度推出的个人歌曲时透露：「以前我都会想赶快给成员听自几的歌，然后听她们的感想；这次我一直藏著新歌，等到发行后才让她们听。」她说：「大家都很喜欢听，还给我很大的鼓励，真的很谢谢成员们。」
这样的好感情也反映在 GFRIEND 对团体活动的默契上。被问及为什么其他团体都有活跃的分队活动，GFRIEND 却始终专注於团体活动时，大家表示：「我们现在都还觉得『巩固团队色彩』是最优先的。」
不过，她们当然也不排斥让粉丝看见另一种面貌：「Buddy 有说过，我们的优点就是无论把哪几个成员拉在一起都能有化学反应，两人或三人也好，都会激出很独特的感觉。」GFRIEND 表示：「所以相较於以分队形式发专辑，我们更想在专辑里收录分组带来的歌曲。」
这次时隔三个月就火速回归，GFRIEND 完美地展现了她们在每个季节都应景的缤纷魅力
，也让大家更期待她们的未来。最后就来看看她们昨天的现场表演吧！
（照片与影片来源：Source Music、SBS）
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