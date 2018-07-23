新月火劇大戰：《LIFE》、《雖然30但仍17》、《生死決斷羅曼史》都在今晚首播！

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今晚（23日）有三部月火劇（週一、二播出）要開播了！最特別的是，由《秘密森林》演員大舉出演的《LIFE》，對上曾在《秘森》飾演「永恩秀」檢察官的申惠善新作品《雖然30但仍17》，都加油啊～

今晚有三部月火劇迎來首播，分別是：JTBC《LIFE》、SBS《雖然30但仍17》、MBC《生死決斷羅曼史》。



《LIFE》：由《名不虛傳》洪鍾燦、《有可能知道的人》林賢旭導演執導與《秘密森林》李秀妍作家合作。描述在一所醫院裡，手持權力的人們在慾望驅使下，彼此鬥爭獲取更多利益的故事。李棟旭、曹承佑等人主演。



《雖然30但仍17》：由《聽見你的聲音》、《皮諾丘》趙秀沅導演與《高校處世王》、《她很漂亮》趙成熙作家合作。描述年齡30歲、但是精神和肉體還停留在17歲的禹瑞麗，與誤以為自己害死了禹瑞麗的封閉孔宇振，兩人相遇後發生的搞笑療癒故事。梁世宗、申惠善等人主演。



《生死決斷羅曼史》：由《瘋狂愛情》李昌翰導演執導與《奶酪陷阱》金南熙、《偉大的故事》許勝民作家合作。描述內分泌科醫生的女主角仁雅，將身為神經外科醫生的韓勝柱選做自己的實驗對象而引發的故事。智鉉寓、李是英等人主演。

（圖片來源：JTBC《LIFE》、SBS《雖然30但仍17》、MBC《生死決斷羅曼史》）

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