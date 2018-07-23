新月火剧大战：《LIFE》、《虽然30但仍17》、《生死决断罗曼史》都在今晚首播！
韩剧 2018年7月23日 星期一08:45 JiaJia
今晚（23日）有三部月火剧（周一、二播出）要开播了！最特别的是，由《秘密森林》演员大举出演的《LIFE》，对上曾在《秘森》饰演「永恩秀」检察官的申惠善新作品《虽然30但仍17》，都加油啊～
今晚有三部月火剧迎来首播，分别是：JTBC《LIFE》、SBS《虽然30但仍17》、MBC《生死决断罗曼史》。
《LIFE》：由《名不虚传》洪钟灿、《有可能知道的人》林贤旭导演执导与《秘密森林》李秀妍作家合作。描述在一所医院里，手持权力的人们在欲望驱使下，彼此斗争获取更多利益的故事。李栋旭、曹承佑等人主演。
《虽然30但仍17》：由《听见你的声音》、《皮诺丘》赵秀沅导演与《高校处世王》、《她很漂亮》赵成熙作家合作。描述年龄30岁、但是精神和肉体还停留在17岁的禹瑞丽，与误以为自己害死了禹瑞丽的封闭孔宇振，两人相遇后发生的搞笑疗愈故事。梁世宗、申惠善等人主演。
《生死决断罗曼史》：由《疯狂爱情》李昌翰导演执导与《奶酪陷阱》金南熙、《伟大的故事》许胜民作家合作。描述内分泌科医生的女主角仁雅，将身为神经外科医生的韩胜柱选做自己的实验对象而引发的故事。智铉寓、李是英等人主演。
（图片来源：JTBC《LIFE》、SBS《虽然30但仍17》、MBC《生死决断罗曼史》）
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