去韓國必買！愛語卡片送誰都適合

韓國文具店真的是很容易讓人荷包空空的地方，例如我就很喜歡買各式可愛的卡片，這次推薦大家跟我一起買印有愛語的好看卡片~
大家常常寫卡片嗎?我除了手做卡片之外，有時候也喜歡買可愛的卡片，尤其現在認識比較多懂韓文的朋友，就會想要送有韓文字的卡片給人家(而且不怕家人看XD) 其實有很多卡片可以選，下面介紹一些我在現場拍的可愛照片範例
韓國人交往都會有天數紀念日，像是韓劇常看到的『那今天就是第一天了』這樣子，而交往100天可以算是第2個里程碑。
例如送給剛相戀的男女朋友時，下面這款『100天』就是很好的選擇
除了道歉跟邀請的卡片之外，應該其他卡片內容都有可能會寫I LOVE YOU吧！下面這幾款都是跟I LOVE YOU相關的卡片喔！
愛心形狀的卡片也很受歡迎，左邊字樣是I LOVE YOU，右邊是I LOVE YOU SO MUCH
I LOVE YOU SO MUCH還有出這種超級大張的信紙，完全就是給迷妹寫給歐巴用的阿XD
或是這種『I LOVE YOU SO MUCH』以及右邊的『生日快樂』都很可以
我還有看到這種很像扇子型的卡片，左邊字樣是我們永遠相愛，右邊是今天生日，現在韓星來台好頻繁，應援板做不出來的話好像可以拿來擋一下XD
以上就是我覺得很可愛的愛語卡片，大家去逛文具店時也可以留意一下唷！
資料來源 : Kunni's korism
圖片來源 : Kunni@韓星網 自攝
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