去韓國必買！愛語卡片送誰都適合

韓國文具店真的是很容易讓人荷包空空的地方,例如我就很喜歡買各式可愛的卡片,這次推薦大家跟我一起買印有愛語的好看卡片~

大家常常寫卡片嗎?我除了手做卡片之外,有時候也喜歡買可愛的卡片,尤其現在認識比較多懂韓文的朋友,就會想要送有韓文字的卡片給人家(而且不怕家人看XD) 其實有很多卡片可以選,下面介紹一些我在現場拍的可愛照片範例



韓國人交往都會有天數紀念日,像是韓劇常看到的『那今天就是第一天了』這樣子,而交往100天可以算是第2個里程碑。

例如送給剛相戀的男女朋友時,下面這款『100天』就是很好的選擇



除了道歉跟邀請的卡片之外,應該其他卡片內容都有可能會寫I LOVE YOU吧!下面這幾款都是跟I LOVE YOU相關的卡片喔!

簡單文字版的這兩款,上面是#我愛你,下面是相愛吧!



愛心形狀的卡片也很受歡迎,左邊字樣是I LOVE YOU,右邊是I LOVE YOU SO MUCH



大家最常聽到的撒啷黑優(我愛你)當然也要有囉!



I LOVE YOU SO MUCH還有出這種超級大張的信紙,完全就是給迷妹寫給歐巴用的阿XD



另外生日卡片也是要有的,上面寫著簡單的『今天生日』



或是這種『I LOVE YOU SO MUCH』以及右邊的『生日快樂』都很可以



我還有看到這種很像扇子型的卡片,左邊字樣是我們永遠相愛,右邊是今天生日,現在韓星來台好頻繁,應援板做不出來的話好像可以拿來擋一下XD



以上就是我覺得很可愛的愛語卡片,大家去逛文具店時也可以留意一下唷!

資料來源 : Kunni's korism

圖片來源 : Kunni@韓星網 自攝

Kunni@ KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

