去韩国必买！爱语卡片送谁都适合

韩国文具店真的是很容易让人荷包空空的地方，例如我就很喜欢买各式可爱的卡片，这次推荐大家跟我一起买印有爱语的好看卡片~
大家常常写卡片吗?我除了手做卡片之外，有时候也喜欢买可爱的卡片，尤其现在认识比较多懂韩文的朋友，就会想要送有韩文字的卡片给人家(而且不怕家人看XD) 其实有很多卡片可以选，下面介绍一些我在现场拍的可爱照片范例
韩国人交往都会有天数纪念日，像是韩剧常看到的『那今天就是第一天了』这样子，而交往100天可以算是第2个里程碑。
例如送给刚相恋的男女朋友时，下面这款『100天』就是很好的选择
除了道歉跟邀请的卡片之外，应该其他卡片内容都有可能会写I LOVE YOU吧！下面这几款都是跟I LOVE YOU相关的卡片喔！
爱心形状的卡片也很受欢迎，左边字样是I LOVE YOU，右边是I LOVE YOU SO MUCH
I LOVE YOU SO MUCH还有出这种超级大张的信纸，完全就是给迷妹写给欧巴用的阿XD
或是这种『I LOVE YOU SO MUCH』以及右边的『生日快乐』都很可以
我还有看到这种很像扇子型的卡片，左边字样是我们永远相爱，右边是今天生日，现在韩星来台好频繁，应援板做不出来的话好像可以拿来挡一下XD
以上就是我觉得很可爱的爱语卡片，大家去逛文具店时也可以留意一下唷！
资料来源 : Kunni's korism
图片来源 : Kunni@韩星网 自摄
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