《金秘書為何那樣》朴敏英下身失蹤超誘惑，藏不住的「辦公室戀情」～？
韓劇 2018年7月20日 星期五14:45 MiJimin
（談及劇情）第13集負責誘惑觀眾的是朴敘俊，第14集則是朴敏英出招～，兩位主演真的都相當盡責呢～！（本週是讓觀眾們大飽眼福）
在前天tvN熱播水木劇《金秘書為何那樣》迎來眾所期待的床戲後，第14集在一開場就天亮了（理解～理解～電視播出不能太超過嘛，貼心的我們會自行腦補那美好的夜晚的～），金微笑（朴敏英 飾）穿著李英俊（朴敘俊 飾）的襯衫登場，那完美的「下身失蹤」加上「男友襯衫」的超誘惑打扮，讓待在床上的李英俊簡直看傻（觀眾們也是啊～），根本就是天使來著～～～！！（快給她一對翅膀就更完美了）
＊延伸閱讀：【《金秘書》第13集超害羞床戲來了～脫衣服的聲音簡直讓耳朵三度懷孕…】
而金微笑本想保密關於兩人的戀情，卻被同事們無意間看見了親密場面，但在這之前，兩人在外約會場面被其他部門的員工看到，所以整間公司都已經知道他倆的戀情。
之後，金微笑告訴李英俊自己不辭職了，因為她明白了當副會長的金秘書，就是自己想要做的事情，覺得自己做得好之外，也喜歡完成工作時的成就感，也不捨得離開心愛的人。
最後一幕，停在李英俊向金微笑表明想要結婚的心意，兩人準備KISS時，微笑爸爸卻突然登場，說他反對這段婚事！？下禮拜就要見雙方父母了吧～XDDD。
（截圖自：tvN DRAMA）
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