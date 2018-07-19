《金秘書為何那樣》超害羞床戲來了～脫衣服的聲音簡直讓耳朵三度懷孕…

（雷）都已經第13集，朴敘俊還能夠保持這樣的好身材，真的是太厲害了！！！（這段小編我重播了無數次，導演真的太會拍了～）
tvN熱播水木劇《金秘書為何那樣》從開播就討論的「床戲」終於報到，從上一集結束後，整整期待了一個禮拜，第13集的最後終於迎來這一幕，前戲果真沒有讓人失望啊～～～！
李英俊（朴敘俊 飾）壓抑了九年的心意，相戀後每分每秒都想對金微笑（朴敏英 飾）進攻，結果卻被金微笑形容成是「推土機」，不斷發出攻勢又不停推進的模樣，就像是推土機一般，看來又多了一個「性感推土機」的稱號啦～XDDD。
雖然一開始金微笑想保密戀情，最後經歷了許多事件後，卻徹底想通，主動出現在李英俊的家門口，兩人將渡過美好的一夜～～～！
▼李英俊熱吻金微笑，將（自己）的衣服一件件脫掉，最後在床上露出結實的胸膛，看了金微笑相當臉紅（觀眾們也是啊～！！！），深情對望並說了一句我愛你。（衣服窸窸窣窣摩擦著的聲音真的是太害羞了！！！）
今晚第14集鄭裕美將客串登場，她飾演李英俊的女性友人，將引來金微笑的嫉妒心，還有昨晚出現微笑的父親，究竟會對兩人的戀情，造成什麼樣的影響呢？
PS：文章最後附贈...
1.李英俊電腦桌布
2.李英俊手機桌布
3.金微笑害羞小表情...>///<
（截圖自：tvN DRAMA）
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