跟著《一起吃飯吧3》學做美食！酥脆200倍的泡菜餅秘訣就在這裡！

是什麼讓小夥伴們緊追《一起吃飯吧》？ 是帥氣靚麗的演員陣容，還是劇情中的溫暖小情懷呢？ 其實，小編覺得大部分人追劇是因為裡面的各種美食吧！
看過前兩部的觀眾一定都知道，這個系列有多麼的「下飯」，尹斗俊扮演的具大英絕對是深夜最可怕的男人，因為他在不停地刺激著你的味蕾。
《一起吃飯吧3》正式上檔，雖然剛開播就寫死了徐玄振扮演的白秀芝，讓觀眾們很想給編劇寄刀片，但依舊不妨礙眾人追劇的熱情，畢竟有那麼多美食吸引著我們。跟著劇情一起「品嘗」美食，今天就來學一學新女主李智雨的家常泡菜餅。
泡菜餅作為國民小吃幾乎每一位媽媽都有自己的配方，到底是怎樣的味道竟讓在吃貨界身經百戰的具大英也讚不絕口呢？連具大英都連稱好吃的泡菜餅有著香脆的口感，秘訣就是餅的樣子。
李智雨做的泡菜餅從麵團開始就與眾不同，除了專用的泡菜餅粉（可用一般麵粉代替），就是一定要加入麵包糠。
接著加入適量的水、切碎的泡菜、洋蔥，將麵粉調成糊狀，倒入鍋中，中間一定要記得挖出空心，像甜甜圈一樣。
兩面煎至金黃色就可出鍋了，再配上醬油、芝麻油製成的醬料，美味又可口，酥脆感200倍的李智雨牌泡菜餅就完成啦！ 夏天沒有食欲，泡菜開胃，再配點炸雞啤酒，簡直堪稱完美啊！
泡菜餅配方（2人份）：
泡菜：1/4顆
麵粉：2杯
麵包糠：1杯
冷水：1+1/2杯
食用油：少許
1.將泡菜切碎或切段
2.將麵粉和麵包糠混合，加入冷水
3.將泡菜碎倒入2中，充分攪拌
4.鍋中倒入少許食用油，將泡菜餅糊倒入鍋中，中心用鍋鏟挖空
5.兩面煎至金黃即可出鍋
（泡菜本身就有鹹味，可按照個人口味加減鹽）
「圖：《一起吃飯吧3》」
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