跟著《一起吃饭吧3》学做美食！酥脆200倍的泡菜饼秘诀就在这里！

是什么让小伙伴们紧追《一起吃饭吧》？ 是帅气靓丽的演员阵容，还是剧情中的温暖小情怀呢？ 其实，小编觉得大部分人追剧是因为里面的各种美食吧！
看过前两部的观众一定都知道，这个系列有多么的「下饭」，尹斗俊扮演的具大英绝对是深夜最可怕的男人，因为他在不停地刺激著你的味蕾。
《一起吃饭吧3》正式上档，虽然刚开播就写死了徐玄振扮演的白秀芝，让观众们很想给编剧寄刀片，但依旧不妨碍众人追剧的热情，毕竟有那么多美食吸引著我们。跟著剧情一起「品尝」美食，今天就来学一学新女主李智雨的家常泡菜饼。
泡菜饼作为国民小吃几乎每一位妈妈都有自己的配方，到底是怎样的味道竟让在吃货界身经百战的具大英也赞不绝口呢？连具大英都连称好吃的泡菜饼有著香脆的口感，秘诀就是饼的样子。
李智雨做的泡菜饼从面团开始就与众不同，除了专用的泡菜饼粉（可用一般面粉代替），就是一定要加入面包糠。
接著加入适量的水、切碎的泡菜、洋葱，将面粉调成糊状，倒入锅中，中间一定要记得挖出空心，像甜甜圈一样。
两面煎至金黄色就可出锅了，再配上酱油、芝麻油制成的酱料，美味又可口，酥脆感200倍的李智雨牌泡菜饼就完成啦！ 夏天没有食欲，泡菜开胃，再配点炸鸡啤酒，简直堪称完美啊！
泡菜饼配方（2人份）：
泡菜：1/4颗
面粉：2杯
面包糠：1杯
冷水：1+1/2杯
食用油：少许
1.将泡菜切碎或切段
2.将面粉和面包糠混合，加入冷水
3.将泡菜碎倒入2中，充分搅拌
4.锅中倒入少许食用油，将泡菜饼糊倒入锅中，中心用锅铲挖空
5.两面煎至金黄即可出锅
（泡菜本身就有咸味，可按照个人口味加减盐）
「图：《一起吃饭吧3》」
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