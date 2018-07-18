倒數9天！《我的ID是江南美人》車銀優、林秀香劇照再公開，這也是神還原漫畫啊♥
韓劇 2018年7月18日 星期三13:10 Yuan
哇！劇組更貼心的放了對比圖，在9天就可以看到播出啦！
JTBC新劇《我的ID是江南美人》改編自同名網路漫畫，在網路上擁有眾多讀者粉絲的從2016年4月連載到去年底剛剛完結。
電視劇由車銀優、林秀香、趙友利、郭東延等人主演，講述從小因為長相醜陋而備受欺凌的女主角姜未來通過整形手術以為可以過上新生活，卻在進入大學後經歷了與夢想不同的挫敗，並在這過程中找到了真愛。
在17日，劇組又公開了車銀優和林秀香的劇照，還附上了漫畫版的比對圖，雖然兩人的表情沒有漫畫版那麼生動，但也幾乎是100％還原了！而漫畫原著也表示：「很開心我的漫畫變成會動的電視劇，以激動的心情在等待首播。」
《我的ID是江南美人》將在27日於JTBC播出，倒數9天啦。另外，除了《我的ID是江南美人》外，之後也有許多「漫改劇」要播出，小編之前也有為大家整理過，有興趣的朋友可以再去看一下噢！（在《金秘書為何那樣》之後，還有這些「漫改劇」要播出！你最期待的是哪一部呢？）
（圖：《我的ID是江南美人》漫畫、JTBC）
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