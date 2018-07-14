連續兩年參與富川電影節 EXO D.O.配音電影《Underdog》被選為開幕影片
電影 2018年7月14日 星期六14:00
連續兩年參與的電影都成為了富川國際幻想電影節開幕影片，EXO D.O.(都敬秀)作為演員真的是備受認可呀！
一年一度的富川國際幻想電影節昨日(13日)開幕，其開幕作品通常都是在電影界享有較高聲譽，贏得業界尊重的作品。去年，D.O.和申河均主演的《7號室》被選為開幕作品，書寫了預售開票後僅30秒便全席售罄的票房成績，兩人更現身開幕典禮。
今年，D.O.則是人不到聲到。因為他參與配音的動畫電影《Underdog》也被選為開幕影片啦！而且這次預售僅9秒便售罄，可謂是打破了自己的紀錄。
D.O.為《Underdog》配音是2016年便進行，D.O在片中為突然被主人遺棄，在其他流浪狗的幫助下學會獨自生活的流浪狗主人公配音。本來電影計劃2017年上映，卻一直未落實，終於在今年出爐。
據悉，近來南北韓關係緩和，今屆電影節也將首次上映9部北韓電影，作為南北電影交流的舞台，而《Underdog》也正有意安排南北韓同時上映，其動向深受關注，若成事，這意義將遠超一般動畫電影。
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