「堪稱最魔性、醉意的翻唱系列XD」Google翻譯人聲深情演繹BLACKPINK＆BTS等人氣歌曲！

「堪稱最魔性、醉意的翻唱系列XD」Google翻譯人聲深情演繹BLACKPINK＆BTS等人氣歌曲！

KPOP   2018年7月7日   星期六09:45   Sani  

素人或明星翻唱其他明星的歌曲已經不是新鮮事，但你聽過由Google翻譯的人聲「翻唱」的版本嗎？

最近發現了一個專門上載「Google人聲翻唱歌曲」的帳號，不小心多聽幾遍就很洗腦，決定跟大家分享一下~
（因Google人聲是女生的聲音，下稱為Google娘）

BLACKPINK今年6月新發佈的《DDU-DU DDU-DU》大家一定聽過啦，很嗨很帥很美對不對！

然而到了Google娘朗讀系統這邊，怎麼講呢，就好像從頭到尾都是rap的部分XDD

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

除了女團歌曲，Google娘還積極挑戰男團歌曲，例如防彈少年團的《DNA》！

RM的rap真的都很快，感覺得到「她」已經非常努力跟上了！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

除此之外，「她」還嘗試了EXO的《KO KO BOP》！

準備好聆聽來自Google娘的心靈洗禮了嗎？

PS.這位po主影片中的Google娘，推測是用英文發音系統，韓文發音不算準確，用網友的描述是「仿佛喝醉」XDD不建議想學韓文的朋友模仿哦~

（圖源：YouTube@ANDREW）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • Joanne Yeung
    Google娘，簡稱菇娘😆
    1小時前
  • Andy Ip
    Nichole Huei Google translate sings KPOP oh😂😂
    1小時前
  • 李新平
    王子柔 去聽嘟嘟嘟嘟😂
    16分前
  • 林思怡
    那三首歌要怎么唱我忘了😂
    1小時前
  • 桓宇
    google翻譯人聲: 套餐是你們人類在吃的~我不吃!
    1小時前
→更多留言...(12)
在Facebook上的留言
主頁 » KPOP » 「堪稱最魔性、醉意的翻唱系列XD」Google翻譯人聲深情演繹BLACKPINK＆BTS等人氣歌曲！
© 2018 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手