「堪稱最魔性、醉意的翻唱系列XD」Google翻譯人聲深情演繹BLACKPINK＆BTS等人氣歌曲！

素人或明星翻唱其他明星的歌曲已經不是新鮮事，但你聽過由Google翻譯的人聲「翻唱」的版本嗎？
最近發現了一個專門上載「Google人聲翻唱歌曲」的帳號，不小心多聽幾遍就很洗腦，決定跟大家分享一下~
（因Google人聲是女生的聲音，下稱為Google娘）
BLACKPINK今年6月新發佈的《DDU-DU DDU-DU》大家一定聽過啦，很嗨很帥很美對不對！
然而到了Google娘朗讀系統這邊，怎麼講呢，就好像從頭到尾都是rap的部分XDD
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除了女團歌曲，Google娘還積極挑戰男團歌曲，例如防彈少年團的《DNA》！
RM的rap真的都很快，感覺得到「她」已經非常努力跟上了！
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除此之外，「她」還嘗試了EXO的《KO KO BOP》！
準備好聆聽來自Google娘的心靈洗禮了嗎？
PS.這位po主影片中的Google娘，推測是用英文發音系統，韓文發音不算準確，用網友的描述是「仿佛喝醉」XDD不建議想學韓文的朋友模仿哦~
（圖源：YouTube@ANDREW）
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